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Суд огласил приговор Ташиеву, Зулушеву и другим фигурантам дела

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В Первомайском районном суде Бишкека огласили вердикт по резонансному делу о "Письме 75". Судебное решение разделило обвинения в отношении фигурантов, но все они в итоге получили альтернативное наказание без изоляции от общества.

​Первую группу политиков суд признал виновными в попытке захвата власти, но полностью оправдал по статье о злоупотреблении служебным положением. Они получили по четыре года пробации с конфискацией имущества:

  1. ​Камчыбек Ташиев
  2. ​Курманкул Зулушев
  3. ​Нурланбек Тургунбек уулу

​Вторую группу фигурантов также оправдали по статье за злоупотребление служебным положением. При этом по обвинению в попытке захвата власти их приговорили к четырем годам лишения свободы, но заменили реальный срок пробацией с конфискацией имущества. Эту пятерку политиков освободили из-под стражи прямо в зале суда:

  1. ​Бекболот Талгарбеков
  2. ​Эмильбек Узакбаев
  3. ​Аалы Карашев
  4. ​Курманбек Дыйканбаев
  5. ​Курсан Асанов.


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URL: https://www.vb.kg/459823
Теги:
Камчыбек Ташиев, суд
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