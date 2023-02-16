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ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса

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- Нина Ничипорова
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае, сообщает журнал Nature.

Первый этап был проведен в январе 2021 года, когда группа экспертов отправилась в китайский Ухань. По возвращении они представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых, по словам специалистов, стала версия о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Возможность утечки вируса из лаборатории в ВОЗ назвали "крайне маловероятной".

Этот этап должен был заложить основу для второй фазы углубленных исследований, чтобы точно определить, "что произошло в Китае и других странах". Однако сейчас, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, об этом речи не идет, и план поэтапного расследования изменился. "Политические события во всем мире действительно препятствуют прогрессу в понимании происхождения [вируса]", - сказала она.

По словам ван Керхове, сотрудники организации пытаются наладить сотрудничество с Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний. "Мы очень, очень хотим иметь возможность работать там с нашими коллегами", - сказала она.

Власти Китая еще летом 2021 года заявили, что не будут сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования. Это произошло после того, как Гебрейесус призвал не исключать версию искусственного происхождения вируса и сообщил о планах организации проверить лаборатории в Ухане. В Пекине отвергают теории, связанные с утечкой вируса из лаборатории, и отрицают, что власти скрывали данные о пандемии и способности вируса передаваться от человека к человеку. В МИДе страны заявляли, что пандемию вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/427266
Теги:
ВОЗ, Китай, население, животные, расследование, коронавирус, пандемия, в мире
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