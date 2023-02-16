Мошенник брал у граждан деньги за трудоустройство за рубежом. Он задержан

В городе Караколе милиционерами задержан за мошенничество местный житель, который за денежное вознаграждение обещал трудоустроить потерпевших за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 13 февраля в милицию обратились пять граждан из Тюпского, Ак-Суйского районов и областного центра. Они сообщили, что в период с ноября месяца 2022 года по январь месяц 2023 года малознакомый парень по имени "Нурбек", войдя в доверие и под предлогом устроить их на работу в Турции и Германии, взял денежные средства, а после чего скрылся. Заявителям был нанесен материальный ущерб на общую сумму 140 000 сомов.

Все поступившие заявления были зарегистрированы в ЕРП ОВД г. Каракол и были возбуждены уголовные дела по статье 209 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Следственной службой городской милиции соответствующим службам были даны следственные поручения по установлению и задержанию подозреваемого в совершении ряда мошенничеств.

На днях оперативниками ОУР ОВД г. Каракола был установлен и доставлен в следственную подозреваемый, 22-летний А.Н., уроженец областного центра, который на предварительном допросе признался в совершенных фактах мошенничества.

Следственной службой в рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные мероприятия, а также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.