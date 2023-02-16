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ЖК одобрил соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития

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- Нина Ничипорова
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Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрен проект Закона КР "О ратификации соглашения между кабинетом министров КР и правительством Азербайджана о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития".

Целью соглашения является углубление и расширение торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов Кыргызстана и Азербайджана, а также мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития КР.

Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики КР путем предоставления займов в таких областях, как агропромышленный комплекс, швейная и текстильная, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, энергетический комплекс, развитие инфраструктуры, туризм и других секторах.

Управление фондом осуществляют его совет и правление.

Также следует отметить, взнос в уставный капитал фонда с азербайджанской стороны составит 25 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/427271
Теги:
Азербайджан, соглашение, доллар, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Документ, финансы
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