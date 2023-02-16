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В России продолжается флешмоб, посвященный кыргызскому языку

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- Нина Ничипорова
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В рамках флешмоба в России по случаю "Международного дня родного языка" состоялось мероприятие в Московском государственном лингвистическом университете Российской Федерации (МГЛУ).

Студенты, изучающие кыргызский язык в качестве иностранного, продемонстрировали свои знания языка, читая стихи кыргызских поэтов.

Мероприятие было организовано посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с Государственным учреждением "Кыргызтест".

"В ходе мероприятия студенты отделения регионального исследования Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ прошли тестирование по системе "Кыргызтест", большинство из которых по итогам набрали высший балл", - говорится в сообщении посольства КР в России.

Отметим, флешмоб, посвященный государственному языку, продолжится 16-17 февраля 2023 года в канцелярии посольства в городе Санкт-Петербурге.


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URL: https://www.vb.kg/427275
Теги:
кыргызский язык, посольство, студенты, флешмоб, Москва, поэт, Кыргызтест
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