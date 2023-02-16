Президент Узбекистана поздравил Кыргызстан с 30-летним юбилеем дипотношений

Шавкат Мирзиёев направил президенту Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич! Дорогой брат!

Безмерно рад от всей души и сердечно поздравить Вас, Ваше Превосходительство, и братский кыргызский народ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

Мы высоко ценим отношения вечной дружбы и добрососедства между узбекским и кыргызским народами, которых издревле объединяют общие язык, религия и культура.

За прошедший период созданы совместные межправительственные комиссии, межпарламентские группы дружбы и деловой совет, осуществляется тесное сотрудничество с нашими кыргызскими партнерами во всех сферах государственной и общественной жизни.

Особенно, совместными усилиями нам удалось поднять наше долгосрочное партнерство по приоритетным направлениям на совершенно новый уровень. В частности, увеличение взаимного товарооборота за последние годы в несколько раз, превысившего отметку в 1 миллиард долларов, выход на практическую плоскость наших связей в реализации крупных совместных проектов в сферах промышленной кооперации, водного хозяйства, энергетики и транспорта служат ярким доказательством нашего мнения.

Совет глав приграничных областей успешно функционирует в качестве уникального механизма реализации в полной мере экономического потенциала наших приграничных регионов, укрепления уз братства, расширения культурно-гуманитарных обменов между двумя народами. Начало конкретных работ по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1, имеющей большое значение в региональном масштабе, и строительству стратегически важной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, без преувеличения, наглядно демонстрирует тесную дружбу между нашими странами всему международному сообществу.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Плодотворные переговоры в духе взаимного доверия и открытости, проходившие в ходе моего визита на неповторимую кыргызскую землю в январе этого года, а также достигнутые с Вами исторические договоренности, несомненно, станут новой страницей в узбекско-кыргызских отношениях. В частности, выведение наших связей на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и окончательное решение вопросов государственных границ, которые ждали своего решения в течение многих лет, являются ярким отражением наших эффективных дипломатических отношений.

Добрыми стремлениями и общими усилиями, а также путем обмена визитами на высшем и высоком уровнях в будущем мы сможем вывести наше многогранное и взаимовыгодное сотрудничество на еще более высокий уровень", - говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в его ответственной государственной деятельности, а многонациональному кыргызскому народу – мира, процветания и постоянного прогресса.