Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 94.07 - 95.07

Президент Узбекистана поздравил Кыргызстан с 30-летним юбилеем дипотношений

236  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шавкат Мирзиёев направил президенту Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич! Дорогой брат!

Безмерно рад от всей души и сердечно поздравить Вас, Ваше Превосходительство, и братский кыргызский народ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

Мы высоко ценим отношения вечной дружбы и добрососедства между узбекским и кыргызским народами, которых издревле объединяют общие язык, религия и культура.

За прошедший период созданы совместные межправительственные комиссии, межпарламентские группы дружбы и деловой совет, осуществляется тесное сотрудничество с нашими кыргызскими партнерами во всех сферах государственной и общественной жизни.

Особенно, совместными усилиями нам удалось поднять наше долгосрочное партнерство по приоритетным направлениям на совершенно новый уровень. В частности, увеличение взаимного товарооборота за последние годы в несколько раз, превысившего отметку в 1 миллиард долларов, выход на практическую плоскость наших связей в реализации крупных совместных проектов в сферах промышленной кооперации, водного хозяйства, энергетики и транспорта служат ярким доказательством нашего мнения.

Совет глав приграничных областей успешно функционирует в качестве уникального механизма реализации в полной мере экономического потенциала наших приграничных регионов, укрепления уз братства, расширения культурно-гуманитарных обменов между двумя народами. Начало конкретных работ по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1, имеющей большое значение в региональном масштабе, и строительству стратегически важной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, без преувеличения, наглядно демонстрирует тесную дружбу между нашими странами всему международному сообществу.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Плодотворные переговоры в духе взаимного доверия и открытости, проходившие в ходе моего визита на неповторимую кыргызскую землю в январе этого года, а также достигнутые с Вами исторические договоренности, несомненно, станут новой страницей в узбекско-кыргызских отношениях. В частности, выведение наших связей на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и окончательное решение вопросов государственных границ, которые ждали своего решения в течение многих лет, являются ярким отражением наших эффективных дипломатических отношений.

Добрыми стремлениями и общими усилиями, а также путем обмена визитами на высшем и высоком уровнях в будущем мы сможем вывести наше многогранное и взаимовыгодное сотрудничество на еще более высокий уровень", - говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в его ответственной государственной деятельности, а многонациональному кыргызскому народу – мира, процветания и постоянного прогресса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427276
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, дипломатия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  