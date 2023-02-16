В подписку "Яндекс Плюс" добавился сервис для чтения книг "Букмейт"

Ещё больше сервисов стали доступны пользователям по подписке "Яндекс Плюс". К текущим опциям добавился "Букмейт" – сервис для чтения книг в удобном приложении.

Огромная библиотека, удобная читалка и рекомендации. Более 170 тысяч электронных и аудиокниг. Книги, которые нельзя пропустить: фантастика, детективы, романы, биографии, саморазвитие и многие другие – книги любых жанров на ваш вкус.

Удобнее, чем на бумаге

Настройте контраст, размер шрифта, цвет фона и читайте с комфортом.

Cлушайте, когда нет возможности читать

В машине, спортзале, по дороге на работу – книги всегда с вами!

Плюс к этому

Слушайте любые треки в Яндекс.Музыке в высоком качестве; Пользуйтесь 10% скидкой на Яндекс.Go по тарифам Комфорт и Комфорт+; Смотрите фильмы и сериалы на Кинопоиске без рекламы.

Всё это по единой подписке "Яндекс Плюс". Активируйте командой *090# и наслаждайтесь! Первые 30 дней для впервые подключающих подписку бесплатные. После окончания бесплатного периода вы сможете пользоваться ею за 179 сомов в месяц.

Подключение сервиса "Яндекс Плюс" и пользование его сервисами доступно на всей территории Кыргызской Республики и на самых популярных тарифах О!. Подробнее на o.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.