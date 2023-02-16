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К юбилею "Пояса и пути" ученые и издатели КР и КНР готовят к изданию книги

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- Нина Ничипорова
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В Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики прошла встреча академика Абдылдажана Акматалиева с главой Государственного управления печати и издательского дела Китайской Народной Республики Хуан Йонжуном.

На встрече в рамках двустороннего меморандума о сотрудничестве, подписанного Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, был рассмотрен вопрос о сотрудничестве по проекту "Перевод и издание наиболее важных книг для Китая и Кыргызстана". А также обсуждались важность и подготовка книг к изданию в год десятилетия инициативы "Один пояс – один путь". Нынешний год для нее юбилейный.

"Китайское изречение гласит: "Один цветок - не весна, а сто цветов в самом расцвете цветения могут привести весну в сад". Так и реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", которая привносит в мир все больше и больше доверия и взаимопонимания между народами разных стран, в том числе между Китаем и Кыргызстаном", - сказал vb.kg Хуан Йонжун.

По его словам, китайско-кыргызское стратегическое партнерское сотрудничество в рамках инициативы уже реализуется в торгово-экономической, энергетической, транспортной, финансовой сферах. Пятый аспект "Пояса и пути" - расширение связей в гуманитарной области. С этой миссией, как отметил глава госуправления печати и издательского дела КНР, он и приехал в Кыргызстан.

Как отмечалось на встрече, в последние годы гуманитарные обмены между Китаем и Кыргызстаном развиваются быстрыми темпами. В сфере научно-образовательных и культурных обменов повышается не только уровень экономического развития, но и социально-политический уровень народов двух стран. По мере того, как отношения между двумя странами развиваются теснее, гуманитарный обмен и народная взаимосвязь двух стран расцветают.


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URL: https://www.vb.kg/427285
Теги:
Китай, книги, меморандум, президент, юбилей, сотрудничество, Кыргызстан, инициатива
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