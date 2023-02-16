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Акылбек Жапаров: Построенные с нарушениями дома снесут

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"Дайте поручение проверить все построенные дома Госстрою и независимым экспертам", - обратился депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев ("Ынтымак") главе кабмина Акылбеку Жапарову 16 февраля на заседании Жогорку Кенеша, сообщает АКИpress.

"Я понимаю, с уже построенным домами ничего нельзя сделать. Но хотя бы бетон проверить, подходит ли под марку М350, осевые нагрузки, лазерные испытания", - сказал Маматалиев.

Глава кабмина Акылбек Жапаров ответил, что Госстрою поручено проверить все построенные дома.

"Приказ дан, все стройки будут проверены. Молоток Кашкарова есть, этим методом проверим прочность бетона. Госэкотехнадзор и Госстрой почему-то его не брали, но уже сделали заказ. Специальными рентген-аппаратами проверят, есть ли ниши внутри бетона – все проверят. До конца первого квартала все проверим, а строящиеся дома на данный момент возьмем под жесткий контроль", - сказал Акылбек Жапаров.

Депутат Маматалиев отметил, что у него есть информация о ряде нарушений при застройке домов.

На это глава кабмина заверил, что если есть нарушения и угрозы жизни жителей, то такие дома все снесут.

"Ни на что несмотря, снесут. Многие стройкомпании, к сожалению, строят дома без профессионализма. Ни один профессионал таким путем не пойдет. Один мэр в Турции хорошо контролировал строительство, там ни одно здание не рухнуло", - сказал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/427287
Теги:
Акылбек Жапаров, землетрясение, строительство, Марлен Маматалиев
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