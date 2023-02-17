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В Бишкеке продолжаются зимние посадки зеленых насаждений

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Работники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" высаживают хвойные деревья породы можжевельник и сосна с закрытой корневой системой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Посадки производят по улице Абдрахманова, на пересечении с улицей Фрунзе, по ул. Ибраимова (откос), на пересечении с улицей Боконбаева и на улице Байтик Баатыра с восточной стороны .

Также отметим, что в отличие от теплого времени года посадка деревьев зимой имеет массу преимуществ. Зимой растение находится в состоянии покоя, а поэтому при пересадке все его жизненно-важные процессы не нарушаются. В период зимней посадки у дерева отсутствуют листья, вследствие чего происходит минимальное испарение влаги, что, в свою очередь, благоприятно влияет на сохранность корневой системы.

Дорогие горожане! Мэрия столицы напоминает о возможных осадках в столице в ближайшие дни. В случае падения ветвей деревьев просим обращаться по номерам: 37-53-30 ,0504210600".


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URL: https://www.vb.kg/427292
Теги:
мэрия, Бишкек, деревья
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