"В КР на сегодняшний день выдано 4 лицензии на игорную деятельность"

О принятых и принимаемых мерах по формированию бизнес-среды для развития экономики в 2022 году в ходе заседания коллегии Министерства экономики и коммерции КР 16 февраля 2023 года проинформировала заместитель министра Айнура Усенбекова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее словам, важнейшим условием в улучшении деловой среды и создании благоприятных условий для бизнеса является сокращение административных барьеров, и в данном направлении приняты следующие меры:

"В целях оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства и устранения необоснованного и излишнего вмешательства государственных контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства введен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2023 года.

В 2013 году в результате проведенных реформ Министерства экономики КР были сокращены лицензии и разрешения на 58%, то есть до 101 лицензий и разрешений (было 236).

На сегодняшний день количество составляет 97 лицензий и разрешений. При этом министерство в целях упрощения условий ведения бизнеса проводит политику в сторону сокращения количества лицензий и разрешительных документов.

Также в рамках запуска системы электронной выдачи лицензий и разрешений запущен информационный портал разрешительных документов для получения в электронном формате информации о выдаваемых государственными органами разрешительных документов.

В пилотном режиме внедряется электронная подача заявлений на получение следующих документов: разрешение на охотничье удостоверение; лицензия на пассажирские перевозки автомобильным транспортом; лицензия на международные грузовые перевозки автомобильным транспортом; разрешение на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов автотранспортными средствами; разрешение на перевозку грузов иностранным автоперевозчиками.

В целях унификации и определения исчерпывающего перечня лицензионных требований разработано Единое положение о лицензировании отдельных видов деятельности.

В целях повышения скорости прохождения и увеличения пропускной способности пунктов пропуска в пилотном режиме запущен инновационный проект "Электронный пункт пропуска", предусматривающий техническую модернизацию пунктов пропуска для осуществления ускоренного и эффективного контроля на границе.

В связи с внедрением данного проекта объем перемещения транспортных средств повысился с 672 до 2000 транспортных средств в день.

Для консолидации и оптимизации процессов, связанных с ведением бизнеса создан Центр обслуживания предпринимателей – это центр государственных услуг с клиент ориентированным подходом к организации операций между бизнес-клиентами и государством, обеспечивающих соблюдение законодательства.

На данный момент Центр обслуживания предпринимателей (запущен в ноябре 2021 года) функционирует на юридическом и техническом уровнях. В рамках Программы диверсификации Азиатского банка развития проводится анализ деятельности Центра обслуживания предпринимателей в части улучшения качества предоставляемых услуг. В результате которой мы хотим подтолкнуть текущую систему к более эффективной работе и сделать Центр обслуживания предпринимателей самодостаточным в будущем, в результате институциональная структура станет определенной и четкой, - подчеркнула замминистра

Кроме того, замминистра А. Усенбекова особо отметила, что для придания дополнительного импульса развитию предпринимательства и повышения статуса и имиджа предпринимателей принято постановление кабинета министров "Об утверждении Положения о ведении реестра добросовестных предпринимателей" и внесен проект постановления КМ КР "О внесении изменений в постановление правительства КР "О дипломатическом и служебном паспортах КР" от 12 июля 2011 года", которым предлагается предоставить право получения служебных паспортов заслуженным предпринимателям республики.

В целях обеспечения государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства Министерством осуществляется тесное сотрудничество с Управлением по защите прав предпринимателей Генеральной прокуратуры КР и Институтом бизнес-омбудсмена.

На основании обращений субъектов предпринимательства органами прокуратуры было проведено 173 проверки в сфере надзора за соблюдением прав предпринимателей, по результатам которых выявлено 408 нарушений, представлено 178 актов прокурорского реагирования по их устранению, на основании представленных актов 107 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Институтом бизнес-омбудсмена в 2022 году было направлено 5 актов реагирования в адрес государственных органов, в которых содержались рекомендации по устранению нарушения прав субъектов предпринимательства и устранению проблем системного характера. При помощи данного института компании смогли вернуть 171 млн 262 тыс. сомов, или свыше 2 млн долл.

Также в целях развития экспорта и насыщения внутреннего рынка ЕАЭС и обеспечения продовольственной безопасности приняты 3 пакета мер, включающих 11 решений ЕАЭС, по итогам которых на временной основе обнулены ставки ввозных таможенных пошлин всего по 1310 товарным позициям (1218 – обнулены ставки, 92 – предоставлены тарифные льготы с целевым назначениям), в том числе по инициативе КР - по 520 позициям (продовольственные товары, сырьевые товары для производства продуктов питания, продукции легкой промышленности, фармацевтической продукции и т.д.).

В рамках рабочей встречи в МЭК КР Национальному банку было рекомендовано в установленном порядке внести изменения в нормативные правовые акты НБ КР в части классификации активов коммерческих банков, обеспеченных гарантией Российско-Кыргызского фонда развития, в рамках проекта "Кредитование агропромышленного комплекса".

В целях создания благоприятных условий для функционирования деятельности товарных складов, осуществляющих складское хранение сельскохозяйственной продукции и регулирования правоотношений, возникающих при выпуске складских свидетельств, был принят Закон КР "О товарных складах и складских свидетельствах". В настоящее время на территории республики выдано 16 складских свидетельств.

Для повышения инвестиционной привлекательности бизнес-проектов КР и снижения кредитного риска потенциальных инвесторов за счет глубокой комплексной проработки проектов "под ключ" создан проектный офис.

На сегодняшний день Координационным советом одобрены и переданы институтам развития для финансирования 3 проекта, еще 10 проектов в сфере птицеводства, переработки молока и производства молочных продуктов в четырех областях, строительства медицинского центра в Бишкеке, строительства спортивных комплексов, производства в химической промышленности находятся в разработке и будут подготовлены до конца марта.

Также разработаны шаблоны бизнес-проектов в количестве 20 примеров, которые размещены на официальном сайте министерства. Шаблоны бизнес-проектов являются одним из инструментов, с помощью которого предприниматели могут привлечь инвестиции или же финансирование от институтов развития КР, что позволит расширить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам. Данная работа будет продолжена и количество шаблонов планируется довести до 100 примеров.

В целях создания правовой основы деятельности игорных заведений, увеличения доходов в бюджет, создания и повышения благоприятной инвестиционной среды, новых рабочих мест, развития туристической отрасли и привлечения инвестиций в экономику для обеспечения устойчивого экономического роста подписан Закон "Об игорной деятельности в КР" от 30 июня 2022 года.

На сегодняшний день выдано 4 лицензии на осуществление букмекерской деятельности и поступило в бюджет 42 млн. сомов на выдачу четырех лицензий (за 1 лицензию установлена пошлина в размере 10,5 млн.сомов).

Кроме этого, в целях поддержки и повышения креативного (творческого) и интеллектуального потенциала человека, развития инновационных процессов в экономике, создания новых возможностей для предпринимателей и рабочих мест и создания площадки для передовых разработок принят Закон КР "О Парке креативных индустрий" (ПКИ).

Во исполнение данного закона КР, а также с целью обеспечения полноценной работы Парка креативных индустрий на стадии утверждения находятся постановления КМ КР "О некоторых вопросах создания Парка креативных индустрий", которым предложено утвердить: Положения о Наблюдательном совете, порядке регистрации резидентов ПКИ, Перечень видов деятельности ПКИ.

Задачей ПКИ является создание благоприятных условий для развития экосистемы и стимулирование роста компаний, которые будут разрабатывать новые и востребованные продукты креативной экономики. Полноценный запуск ПКИ планируется до конца первого квартала этого года. Парку будут предоставлены особые условия и особый налоговый режим.

Также для создания благоприятной среды для релокации специалистов из сферы IT внедряется онлайн-портал по выдаче статуса "Цифровой кочевник" (Digital nomad)" для граждан стран ЕАЭС, а также для граждан Азербайджана и Молдовы. На сегодняшний день статус "Цифровой кочевник" присвоен 1 049 лицам.

Как известно, реализуется проект "Одно село – один продукт". Целью проекта является распространение устойчивой модели продвижения малого бизнеса с особым акцентом на устойчивую работу местных сообществ.

Благодаря данному подходу во всех областях было открыто порядка 18 мастерских, что позволило создать более 3000 (трех тысяч) рабочих мест.

За последние 6 лет благодаря проекту местные производители заключили 167 экспортных контрактов на общую сумму порядка 238 млн. сом. Так, по состоянию на сегодняшний день региональные товаропроизводители из всех областей Кыргызстана участвуют в деятельности проекта.

В рамках поддержки и развития женского предпринимательства Министерством экономики и коммерции КР с 2012 года успешно реализуется проект Азиатского банка развития "Развитие женского предпринимательства".

На сегодняшний день проводится работа по отбору Партнерской финансовой организации с целью обеспечения через нее выдачи средств револьверного фонда в сумме 508,0 тыс. долл., созданного для данного проекта.

В завершение замминистра отметила, что удалось выработать новые подходы для формирования благоприятной среды, однако на сегодняшний день есть необходимость корректировки для обеспечения стабильности условий ведения предпринимательской деятельности.

В связи с этим для выхода на новый уровень развития бизнес-среды подготовлен проект "Программы развития бизнеса до 2026 года", которая является своего рода социальным договором между государством и бизнесом.

Данная программа базируется на следующих 6 принципах:

- взаимосвязанности - ориентирован на повышение взаимной ответственности государства и бизнеса;

- связи торговли и производственных отношений - нацелен на развитие и повышение конкурентоспособности на мировом рынке;

- инновационности - ориентирован на укрепление конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе;

- экологичности - сохранность окружающей среды и ресурсной базы, бережное отношение к природе;

- равенства - нацелен на достижение социальной справедливости (ориентир на человека);

- безопасности развития - противодействие негативному влиянию внешней и внутренней среды.

Инициативы, которые предусмотрены данной программой, обеспечат системное улучшение деловой среды и достижение показателей страны в международных рейтингах", - заключила А. Усенбекова.