Видео с танцем кыргызстанской группы "4 girls" набирает популярность в соцсети. Номер был исполнен под песню российского хип-хоп исполнителя Рахима Абрамова "LOOK AT ME HABIBI". Съёмки проходили в Дубае, на девушках можно увидеть корсеты в кыргызском этностиле.

Отметим, Рахим Абрамов является российским хип-хоп исполнителем и видеоблогером из Узбекистана, который был один их высокооплачиваемых тиктокеров в России.

Автор: Малика Усупова