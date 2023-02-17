Атамбаев стал лидером оппозиции

Улететь по-тихому у освободившегося из мест заключения Алмазбека Атамбаева не получилось. Он остался верен себе и, уходя, громко хлопнул дверью, недвусмысленно пообещав скорое возвращение и ясно дав понять, что вернется не просто так, а для продолжения политической борьбы.

Выход из тюрьмы экс-президента был восторженно встречен теми, кто у нас считается оппозицией. Одним из первых Атамбаева и его семью поздравил депутат Адахан Мадумаров – вечный оппозиционер, вечный мечтатель о президентском кресле, политическая судьба которого давно уже всем известна и от которого никто уже ничего грандиозного не ожидает.

В родном доме в Кой-Таше бывшего узника дожидались Токтайым Уметалиева, Асель Кодуранова, Рыскелди Момбеков, Эмиль Жамгырчиев и другие оппозиционно настроенные политики и общественные деятели, которые изо всех сил изображают некую силу, готовую и способную противостоять действующей власти. Нет у них, по сути, ни способности, ни готовности. Нет и реального лидера – по крайней мере, не было до сих пор. Теперь он появился.

Именно к этим людям, вероятнее всего, и были обращены (и на них рассчитаны) неожиданные слова Атамбаева о том, что он "не миллиардер, а мультимиллиардер". Проговорившись о своем несметном богатстве, Алмазбек Шаршенович признал, что имеет силы, средства и намерение довести до конца начатое им противостояние "неправильным" властям. И отсутствие громких заявлений и демаршей в последнее время его отсидки было не чем иным, как затишьем перед бурей.

Что еще он завуалированно пообещал сторонникам, кроме миллиардов? Прозрачно намекнул, что сочувствует энпэошникам, "пострадавшим" из-за кемпир-абадского дела. Фактически признался в любви журналистам (вот уж чего раньше за ним не замечалось). Говорил о демократии и почти пообещал, что с его возвращением она вновь восторжествует…

Все это понял, разумеется, и президент Садыр Жапаров. По поводу освобождения из колонии Атамбаева он выразился иносказательно, но вполне четко, напомнив кыргызскую пословицу: пусть в тюрьме не будет даже детеныша змеи. "Я не хочу, чтобы в тюрьме сидел даже мой враг". Что это значит? Что другом Атамбаев Жапарову никогда не был и не будет. Не смирится, не раскается, а будет продолжать гнуть свою линию. Но нынешний президент, в отличие от предыдущего, мудр и великодушен. Он не станет вспоминать прошлое, мстить и перекрывать Атамбаеву кислород.

Куда и зачем (кроме лечения) улетел Алмазбек Атамбаев? Какие шаги он предпримет дальше?

Комментируя его отъезд, российских политолог Аркадий Дубнов отметил, что "Москве сейчас Атамбаев малоинтересен. Москве интересна стабильность в Кыргызстане, которая будет обеспечена тем, что Жапаров получает политические очки. Там, где появится Атамбаев, наступает политическая бифуркация – обстановка становится волнительной". Точнее не скажешь. Жапаров = стабильность, Атамбаев = неустойчивость, непостоянство со всеми вытекающими из этого последствиями. Это то, чего нам сейчас совершенно не нужно.

Тот же Дубнов напомнил, что теплые отношения с Путиным у Атамбаева сложились, когда тот вывел из Кыргызстана американскую военную базу. Грубо говоря – закрыл окно на Запад. Теперь же, подчиняясь своему непостоянству, собирается это окно открыть. Через Испанию, ибо больше он сейчас действительно мало где интересен. В Испании он вполне может получить статус политического беженца. У него есть для этого все козыри: можно рассказать, например, что в Кыргызстане якобы наступил конец демократии и расцвела диктатура. Мол, начались гонения на неугодных вплоть до заключения их за решетку по надуманным поводам… К тому же слова Садыра Жапарова о детеныше змеи и враге (который, правда, не должен сидеть в тюрьме) можно истолковать как крайне враждебное отношение лично к Алмазбеку Атамбаеву…

Что будет дальше, когда он заручится всяческой западной поддержкой? Вернется в Кыргызстан, чтобы с новыми силами мутить воду и сеять смуту? Станет заниматься тем же самым, но издалека, курируя, финансируя и направляя в "нужное" русло своих соратников? Или все-таки потихоньку поправит здоровье и будет спокойно наслаждаться испанским климатом?

Последнее – наименее вероятно.