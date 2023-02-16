Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 94.07 - 95.07

В суде пояснили, что преждевременно считать Атамбаева полностью оправданным

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В свете множества сообщений в СМИ и социальных сетях от граждан, связанных с выездом Алмазбека Атамбаева за пределы страны, Первомайский районный суд города Бишкека считает необходимым сообщить следующее:

"В производстве Первомайского районного суда города Бишкека находилось два уголовных дела, по которым Алмазбек Атамбаев проходит в качестве обвиняемого.

Первое уголовное дело – это дело по Кой-Ташским событиям 2019 года, а второе – дело по июньским событиям 2010 года.

По уголовному делу по Кой-Ташским событиям 2019 года у Алмазбека Атамбаева установленный УПК Кыргызской Республики годичный срок нахождения под стражей истек. На данный момент это уголовное дело находится на стадии допроса потерпевших и свидетелей, по данному делу суд еще не вынес своего приговора. Мнения о том, что фигуранты дела полностью оправданы, преждевременны.

По указанным выше уголовным делам в отношении Алмазбека Атамбаева мера пресечения не избиралась, так как он фактически отбывал наказание по приговору суда по уголовному делу по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева, которое поступило на новое рассмотрение".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427298
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Первомайский район, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  