В суде пояснили, что преждевременно считать Атамбаева полностью оправданным

В свете множества сообщений в СМИ и социальных сетях от граждан, связанных с выездом Алмазбека Атамбаева за пределы страны, Первомайский районный суд города Бишкека считает необходимым сообщить следующее:

"В производстве Первомайского районного суда города Бишкека находилось два уголовных дела, по которым Алмазбек Атамбаев проходит в качестве обвиняемого.

Первое уголовное дело – это дело по Кой-Ташским событиям 2019 года, а второе – дело по июньским событиям 2010 года.

По уголовному делу по Кой-Ташским событиям 2019 года у Алмазбека Атамбаева установленный УПК Кыргызской Республики годичный срок нахождения под стражей истек. На данный момент это уголовное дело находится на стадии допроса потерпевших и свидетелей, по данному делу суд еще не вынес своего приговора. Мнения о том, что фигуранты дела полностью оправданы, преждевременны.

По указанным выше уголовным делам в отношении Алмазбека Атамбаева мера пресечения не избиралась, так как он фактически отбывал наказание по приговору суда по уголовному делу по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева, которое поступило на новое рассмотрение".