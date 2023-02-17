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В Бишкеке убиты мать с двумя детьми. Подозреваемого задержали

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении тройного убийства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в 5-м микрорайоне города Бишкека зарегистрирован факт тройного убийства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места преступления, в ходе которого обнаружены тела хозяйки квартиры и двух её несовершеннолетних детей с признаками насильственной смерти.

По данному факту СС УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Следственно-оперативной группой ГУВД города Бишкека совместно с сотрудниками УВД Октябрьского района произведен осмотр места преступления, в ходе которого были изъяты все вещественные доказательства и в отношении их назначены соответствующие экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Им оказался житель Баткенской области, 1986 года рождения Ч.А. По данному факту проводится всестороннее и объективное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/427300
Теги:
задержание, убийство, Бишкек, МВД
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