В Бишкеке убиты мать с двумя детьми. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении тройного убийства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в 5-м микрорайоне города Бишкека зарегистрирован факт тройного убийства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места преступления, в ходе которого обнаружены тела хозяйки квартиры и двух её несовершеннолетних детей с признаками насильственной смерти.

По данному факту СС УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Следственно-оперативной группой ГУВД города Бишкека совместно с сотрудниками УВД Октябрьского района произведен осмотр места преступления, в ходе которого были изъяты все вещественные доказательства и в отношении их назначены соответствующие экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Им оказался житель Баткенской области, 1986 года рождения Ч.А. По данному факту проводится всестороннее и объективное расследование.