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"В Кыргызстане цена на воду не менялась с 1993 года!"

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- Ольга Новгородцева
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16 февраля в Бишкеке прошел семинар по обмену опытом для участников проекта Всемирного банка "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания", реализуемого службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства.

Проект стартовал в 2016 году и заключался в предоставлении малых грантов, сельхозтехники, сельхозкультур, минеральных удобрений, а также в обучении фермеров, членов их семей и волонтеров. Цели проекта – улучшение сельскохозяйственной производительности, продовольственной безопасности и питания, внедрение современных методов агротехники и адаптации к изменению климата. Проект взаимодействовал с тридцатью пилотными ассоциациями водопользователей (АВП) по всей республике.

Главные темы, которые обсуждались на семинаре: результаты восстановительных работ на внутрихозяйственных ирригационных и дренажных системах и их влияние на водоподачу и урожайность сельхозкультур. Учитывая, какая напряженная ситуация у нас в республике ежегодно складывается с поливной и питьевой водой (что влечет за собой множество других проблем), - темы важные как для сельских, так и для городских жителей.

Как рассказал vb.kg координатор первого компонента проекта Асираридин Кичибаев, проект рассчитан на освоение гранта в сумме 38 млн долларов. На эту сумму должны были реабилитировать 30 АВП, обучить их представителей и закупить определенное количество техники. На сегодняшний день проект почти завершен. Получилось даже сэкономить и добавить еще одну, 31-ю ассоциацию водопользователей. Из них только в четырех пока не закончена реабилитация ирригационных сетей, и они не сданы в эксплуатацию. Предполагается, что все работы будет завершены к 1 мая текущего года. А сам проект завершится 30 июня.

Реабилитации ирригационных сетей и работе с фермерами посвящены так называемые два компонента проекта. Есть еще третий компонент – рекомендации работникам ФАПов по улучшению питания, кормлению детей начиная с грудного возраста для предотвращения анемии и авитаминоза.

Освоено почти полтора миллиарда сомов, неосвоенными остались 30 миллионов. В рамках проекта выделено по 30 тысяч долларов для каждого АВП в виде гранта, чтобы они сами закупили все, что требуется для сельхозработ, а также для них приобретено оборудование для капельного орошения, которое пока вводится в Кыргызстане медленно и не повсеместно.

Всего в Кыргызстане около пятисот АВП. Но это не значит, что лишь эти тридцать оказались в особом, привилегированном положении. Подобные проекты действуют с 1998 года, и каждый раз охватывают определенное количество ассоциаций. Со временем, скорее всего, квалифицированная помощь будет оказана всем АВП в стране.

Один из самых больных вопросов – тарифы на воду. По данным Минсельхоза, вода для подачи по каналам продается по три тыйына (это в вегетационный период, а вне вегетации и того меньше). Эти цены были приняты еще в 1993 году и с тех пор не менялись. Специалисты в один голос утверждают, что себестоимость воды не может быть такой низкой. Сейчас идет процесс по ее пересмотру. Предлагается два варианта оплаты воды – за один куб, поставленный ассоциациям водопользователей, или за гектар. Какой из вариантов примут в итоге и какова будет реальная стоимость воды – пока неизвестно.

- Если поднять тарифы на воду, - комментирует Асираридин Кичибаев, - фермеры наверняка будут возмущаться. Но если подумать: когда были приняты эти три тыйына (и один тыйын в невегетационный период) – бензин был в десять раз дешевле, и никто не возмущается. Стоимость всех услуг повысилась на порядок, а услуга по подаче воды стоит как в далеком 1993 году, когда только-только рубли поменяли на сомы и тыйыны. Уже и денежная единица эта – тыйын – не печатается, а мы все считаем по-старому.

Вода между тем уходит. Происходит это, конечно, не только из-за низких тарифов. Тому есть много объективных и субъективных причин. И если с объективными мы, как правило, ничего поделать не можем, то устранить субъективные ассоциации водопользователей просто обязаны.

О чем речь? В первую очередь, как объяснила специалист по охране окружающей среды Таисия Неронова, - нерациональное использование водных ресурсов. Часто вода подается на орошаемые поля неконтролируемо, с превышением норм. Чем это чревато? Переполнение водой каналов ведет к разрушению бортов самих каналов; перелив воды из каналов приводит к заболачиванию почвы; излишки воды, насыщенные остатками минеральных удобрений, сбрасываются с полей в окружающую среду.

Во-вторых, такое же нерациональное и ненормированное использование удобрений. Значение их очень велико, но важно соблюдать баланс: для растений одинаково вреден и недостаток, и избыток минеральных удобрений, а избыток еще и наносит огромный вред окружающей среде.

Фермерам даны соответствующие рекомендации по контролю поступающей на поля воды и по грамотному применению агрохимикатов.


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URL: https://www.vb.kg/427308
Теги:
Всемирный банк, тарифы, Бишкек, проект
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