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Подозреваемый в убийстве был принят на работу в СГО при Бакиевых

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В связи с появившимися публикациями в СМИ о том, что подозреваемый в тройном убийстве в Бишкеке А.Ч. ранее служил в службе государственной охраны, ГКНБ КР поясняет:

"Подозреваемый в убийстве А.Ч.К., 1986 г.р., был принят на службу в Службу государственной охраны КР (СГО) в 2006 году, где прослужил до 2021 года.

Как известно, после 2010 года СГО была упразднена и введена в состав ГКНБ в качестве структурного подразделения.

В 2021 году он был уволен с военной службы ГКНБ по выслуге лет, дающей право на пенсию".

Отметим, в 2006 году председателем ГКНБ КР был Табалдиев Бусурманкул, а его первым заместителем был Жаныш Бакиев.


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URL: https://www.vb.kg/427316
Теги:
ГКНБ, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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