Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов "сверили часы" по реализации планов

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провел телефонные переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. В ходе разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Главы правительств обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентами двух республик, в частности речь шла о разработке проекта Плана совместных практических действий ("Дорожная карта").

Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов "сверили часы" по отдельным пунктам реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по реализации проекта по открытию торговых домов как в Кыргызской Республике, так и в Республике Узбекистан.

Также глава кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил Абдуллу Арипова с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и выразил готовность к дальнейшей активации двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.