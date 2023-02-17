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Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов "сверили часы" по реализации планов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провел телефонные переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. В ходе разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Главы правительств обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентами двух республик, в частности речь шла о разработке проекта Плана совместных практических действий ("Дорожная карта").

Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов "сверили часы" по отдельным пунктам реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по реализации проекта по открытию торговых домов как в Кыргызской Республике, так и в Республике Узбекистан.

Также глава кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил Абдуллу Арипова с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и выразил готовность к дальнейшей активации двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/427320
Теги:
Акылбек Жапаров, Узбекистан, Кыргызстан, премьер-министр, Кабинет министров
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