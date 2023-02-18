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В Бишкеке проходят рейды по букмекерским конторам

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- Бакыт Басарбек
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Октябрьским акимиатом создана рабочая группа по проверке букмекерских контор, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"В состав рабочей группы вошли представители районной администрации, инспекторы управления государственной налоговой службы по Октябрьскому району, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты управления социального развития Октябрьского района, представители районного центра образования, представитель финнадзора при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и сотрудники МТУ №8 и 9.

В ходе рейдовых мероприятий проверено 5 букмекерских контор по адресам:

- "Вал-трейд Вал коин " по ул. Суеркулова 20/88;

- "Ринго трейд " по ул. Суеркулова 20/20;

- "Ринго трейд " по ул. Ахунбаева 116а;

- "1$ трейд" по ул. Ахунбаева 124;

- " Вин трейд " по ул. Ахунбаева 122.

На момент проверки установлено, что букмекерские конторы работают на основании свидетельства о предпринимательской деятельности, зарегистрированного в налоговой службе, у них имеется соответствующая лицензия. На момент проверки несовершеннолетних не было выявлено.

Рабочей группой проведены разъяснительные работы с администрацией букмекерских контор по недопущению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Данные мероприятия проводятся согласно Указа Президента Кыргызской Республики от 23 декабря 2022 года "О мерах по пересечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр".


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URL: https://www.vb.kg/427325
Теги:
букмекеры, рейд, Бишкек
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