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Глава ГНС: Применение ЭТТН будет совершенствоваться

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- Бакыт Басарбек
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела очередную встречу с бизнесом по вопросу применения электронной товаротранспортной накладной. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В мероприятии, которое прошло в формате делового-завтрака, приняли участие предприниматели, представители компаний и бизнес-сообществ, представляющих различные отрасли бизнеса.

Стороны обсудили актуальные вопросы налогообложения, взаимодействия бизнеса и государства, а также проблемы, возникающие в связи с внедрением электронных товаротранспортных накладных.

Глава ГНС Алтынбек Абдувапов подчеркнул готовность ведомства выслушать предложения бизнеса и сообща выработать оптимальные пути решения проблем.

В ходе обсуждения он отметил, что ГНС мониторит реакцию бизнеса на внедрение системы ЭТТН и работает над ее совершенствованием, чтобы бизнесу было удобно работать.

"Конечной целью внедрения компонентов цифровизации налоговых процедур является не только модернизация налогового администрирования, но и создание благоприятных условий для наших предпринимателей, чтобы каждому налогоплательщику было комфортно работать, чтобы способы уплаты налогов и сдачи отчетностей были простыми. Для этого переводим все услуги в электронный формат", – сказал он.

Как сообщил Алтынбек Абдувапов, ГНС работает над тем, чтобы до конца года объединить ряд систем, что облегчит работу как налоговой, так и предпринимателей.

С учетом сложностей с применением ЭТТН, возникших у предпринимателей, в ГНС в этом году не будут применять штрафные санкции, что позволит безболезненно перейти к этой системе.

"ЭТТН нужен не только государству, но и самому бизнесу. Вы сами почувствуете это совсем скоро. Некоторые из-за нежелания работать честно и прозрачно проявляют недовольство, дезинформируют общественность, пугая повышением цен на товары. С ними тоже проводится разъяснительная работа", – сказал Абдувапов.

В заключение глава ГНС отметил, что подобные встречи и другие мероприятия разъяснительного характера будут проводиться на систематической основе, что позволит ведомству "держать руку на пульсе", а предприниматели получат ответы на все волнующие их вопросы.

Напомним, с 15 мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с 1 июля 2022 года – налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией. С 1 января 2023 года ЭТТН должны применять субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров.

На сегодняшний день более 55 тыс. предпринимателей зарегистрированы в информационной системе Налоговой службы и применяют электронную товаротранспортную накладную".


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URL: https://www.vb.kg/427329
Теги:
ГНС, Бишкек, предприниматель
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