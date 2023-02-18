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Мирзиеев постановил установить солнечные батареи на многоэтажках

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В Узбекистане солнечные батареи установят на крышах многоэтажных домов, которые будут сданы в эксплуатацию с 1 мая текущего года. По сообщению Минюста, соответствующее постановление 17 февраля подписал президент Шавкат Мирзияев, пишет centralasian.org.

Согласно документу, будет введено требование об установке солнечных панелей не менее чем на 50% свободной части крыш многоэтажек, которые будут введены в эксплуатацию с 1 мая 2023 года.

Юридические лица, установившие солнечные панели, освобождаются от налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль, исчисляемых с прибыли, которую они получают за электроэнергию, проданную в сеть общего пользования, на срок от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Узбекистане предпринимателей и жителей заставляют устанавливать солнечные батареи.

В статье говорилось, что со 2 февраля в Андижанской и Навоийской областях предпринимателей и жителей местные власти вынуждают устанавливать солнечные батареи.

Кампания по установке солнечных батарей в Андижанской области началась после визита Шавката Мирзияева в регион в начале этого месяца.

Эксперты заявили, что стоимость установки солнечных батарей в Узбекистане окупится как минимум через 56 лет.


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URL: https://www.vb.kg/427330
Теги:
Шавкат Мирзиёев, электричество
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