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Активист из США просит Садыра Жапарова обратить внимание на "Кыргыз Индиго"

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- Бакыт Басарбек
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Исполнительный директор американской организации MassResistance (национальная группа активистов в защиту семейных ценностей) Артур Кристофер Шэпер выступил с видеообращением к президенту КР Садыру Жапарову, в котором просит главу нашего государства обратить внимание на попытки продвижения идеологии ЛГБТ в Кыргызстане.

"Уважаемый Президент Кыргызской Республики, господин Садыр Жапаров!

Меня зовут Артур Шэпер, и я являюсь исполнительным директором MassResistance, международной группы поддержки традиционных семейных ценностей, которые имеют особо важное значение для всего человечества.

Наша главная штаб-квартира находится в Массачусетсе, а я работаю в штате Калифорния, и у нас есть активисты и лидеры по всей территории Соединенных Штатов.

Я хотел поделиться с Вами очень важным сообщением относительно тревожного финансового гранта, который в прошлом году был выделен Госдепартаментом США НПО "Кыргыз Индиго".

Эти деньги не только являются незаконным присвоением средств в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, но я опасаюсь, что данное финансирование также нарушает стандарты и моральные ценности Вашей страны.

Наша организация хочет связаться с органами исполнительной власти Вашей страны, чтобы Ваше правительство помешало финансированию подобного рода организаций, как "Кыргыз Индиго".

Если у Вас возникли вопросы, прошу Вас обращаться ко мне в любое время. Заранее благодарю за помощь", - заявил активист из США.


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URL: https://www.vb.kg/427331
Теги:
правительство, США, ЛГБТ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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