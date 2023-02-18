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Акылбек Жапаров пообещал направлять артистов театра на обучение за границу

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе заседания были рассмотрены результаты работы ведомства за прошлый год и приоритетные направления деятельности в текущем году.

Глава кабинета министров отметил стратегическое значение государственного органа.

"Культура – это духовный центр народа. Кыргызская культура нашла свое достойное место в мировой культуре и получила высокую оценку: мастерство сказителей нашего великого эпоса "Манас", творчество акынов-импровизаторов, мелодии комуза, народное рукоделие, кино, названное "кыргызским чудом", балет, оперное искусство – все они представили кыргызов миру, увековечили нашу древнюю историю и самобытность. Наш народ не только сохранил идентичность, но и способствует сохранению своей разнообразной и уникальной культуры в нынешнюю глобализированную технологическую эпоху. Наша страна успешно представила миру Всемирные игры кочевников", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что государство намерено планомерно увеличивать объем финансирования сферы культуры.

По его словам, за счет средств республиканского бюджета в течение 2-3 лет будут отремонтированы или заново построены объекты культуры.

"Глава государства отметил, что на развитие и поддержку сфер культуры, спорта и молодежной политики будут направляться дополнительные финансовые средства. Мы готовы направлять молодых артистов театра на обучение за границу, создав новую волну талантов. Важно, что бы новые постановки на театральных подростках появлялись с завидной регулярностью. Кроме того, необходимо предусмотреть меры общественной безопасности в театрах", - сказал Акылбек Жапаров.

В текущем году планируется строительство спортивной арены, рассчитанной на 6,5 тыс. человек, и зала тяжелой атлетики. В этом году на государственные социальные заказы будет направлено 300 млн сомов. Также Глава Кабмина выразил готовность оказания бюджетной поддержки журналу "Ала-Тоо", где будут выпускаться произведения молодых писателей и поэтов.

Председатель кабинета министров также затронул сферу молодежной политики.

"Молодежная политика – это важное стратегическое направление, реализацию которого мы будем всецело поддерживать", - сказал он.

По итогам коллегии дан ряд поручений.


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URL: https://www.vb.kg/427336
Теги:
Акылбек Жапаров, культура, Кыргызстан
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