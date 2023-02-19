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Земельная амнистия: комиссии продолжают работу

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Департаментом индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города Бишкек совместно с районными администрациями и соответствующими органами продолжают работу комиссии по объектам, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Комиссией Ленинского района рассмотрено 64 материалов, из них 6 материалов направлено для дальнейшего дополнительного изучения, 11 материалов закреплены право частной собственности на земельный участок остальные 47 материалов направлены общим списком в ГУ "Бишкекглавархитектура" на разработку градостроительного заключения по определению границ земельного участка.

Комиссией Свердловского района рассмотрено 32 материала, 9 положительных, 1 отложен в управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек и Свердловской районной администрации, 22 направлены в ГУ "Бишкекглавархитектура" на рассмотрение вопроса выдачи градостроительных заключений.

Комиссией Первомайского района рассмотрено 65 материалов, 1 положительный, 16 отложен в Департемент индивидуального жилищного стротельства и градостроительства мэрии города Бишкек и в Первомайскую районную администрацию для дальшейго дополниельного изучения ,47 материалов направлены в ГУ "Бишкекглавархитектура" для выдачи градостроительных заключений и 1 отказано.

Комиссией Октябрьского района рассмотрено 45 материалов, 7 положительный, 13 отложено для дополнительного изучения,25 материалов направлены в ГУ "Бишкекглавархитектура" для выдачи градостроительных заключений.

Дорогие горожане! Прием документов осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00 часов по адресу: мкрн. Тунгуч, 57 (Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства), контакты: 0312 979297, 0312 97 94 54.

Справка: Комиссии работают на основании Постановления от 18 октября 2022 года №567 о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии".


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URL: https://www.vb.kg/427338
Теги:
амнистия, земельный участок, Бишкек, мэрия
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