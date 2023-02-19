Материалы по факту избиения девочки в детдоме переданы в прокуратуру Оша

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток установили факт избиения 5-летней девочки в детском семейном доме "Лотос" в Оше. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

В территориальное представительство Национального центра поступили видеоматериалы, свидетельствующие о том, что со стороны сотрудницы Детского семейного дома "Лотос" было допущено жестокое обращение в отношении С.Р. – 5-летней воспитанницы данного детского дома.

"В целях всесторонней и объективной проверки поступившей информации, по инициативе Ошского представительства НЦПП КР, была создана комиссия, в состав которой вошли: руководитель территориального представительства Национального центра по г. Ош и Ошской области Улугбек Абдулазимов, эксперт НЦПП КР Эдиль Мадмаров, главный специалист Ошского городского управления труда и социального развития Жылдызбек Жамалдинов, кандидат наук, доцент, заведующая кафедрой психологии при ОшГУ Акчач Жолдошева и ведущий специалист аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР по городу Ош и Ошской области Улукбек Тилеков.

10 февраля 2023 года было осуществлено превентивное посещение указанного детского дома, в котором также принимала участие представитель прокуратуры города Ош, майор юстиции Аида Самаева. Комиссия провела беседу с руководителем учреждения Рахат Амановой, ей были заданы вопросы касательно жестокого обращения с маленькой девочкой, на теле которой были видны синяки и гематомы. На данный вопрос директор учреждения ответила, что синяки на руках и на плечах девочки образовались в результате того, что она (директор), пытаясь успокоить поссорившихся детей, взяла С.Р. за руки и плечи, а у нее был маникюр, от которого случайно пострадала чувствительная детская кожа.

На следующий вопрос о том, как и в результате чего появились синяки на лице пострадавшей девочки Р.Аманова не смогла дать внятного ответа и стала отрицать этот факт. При этом она заявила, что, скорее всего, девочка просто упала. По результатам проведенных бесед, как с директором Детского семейного дома "Лотос", так и с воспитанницей С.Р. члены комиссии пришли к выводу, что со стороны Р.Амановой были допущены неправомерные действия.

Собранные материалы переданы в прокуратуру города Ош для принятия соответствующих законных мер по данному инциденту.

Важно отметить, что данный инцидент произошел несколько месяцев назад, и как только сотрудники НЦПП получили видеоматериал, зафиксировавший данный факт жестокого обращения, провели превентивное посещение с целью всесторонней и объективной проверки поступившей информации. На данный момент данное дело находится под контролем Национального центра, и ставится вопрос о переводе девочки в другое учреждение".

Напомним, ранее сообщалось, что директор детского семейного дома "Лотос" в Оше Рахат Аманова избила 5-летнюю воспитанницу