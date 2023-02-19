В КР утверждены территориальные границы главных бассейнов

Утверждены территориальные границы главных бассейнов на основе гидрогеографического принципа управления водными ресурсами Кыргызской Республики. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров КР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в соответствии со статьей 8 Водного кодекса Кыргызской Республики.

Необходимость установления границ главных бассейнов определяется тем, что согласно статьи 5 Водного кодекса, управление водными ресурсами должно осуществляться в пределах границ территории главного бассейна по гидрогеографическому принципу, относящихся к озеру Иссык-Куль и главным рекам Кыргызской Республики.

Управление водными ресурсами на бассейновом уровне позволит учитывать взаимосвязь всех видов водных ресурсов - поверхностных, подземных и возвратных вод в целях удовлетворения в водных ресурсах населения, отраслей промышленности, сельского хозяйства и сохранения экосистем с учетом воздействия на водные ресурсы глобальных климатических изменений.

Важно отметить, что на территории Кыргызской Республики имеется пять главных бассейнов: Таласский, Чуйский, Иссык-Куль-Таримский, Нарын-Сырдарьинский и Карадарья-Сырдарья- Амударьинский.