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В КР утверждены территориальные границы главных бассейнов

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Утверждены территориальные границы главных бассейнов на основе гидрогеографического принципа управления водными ресурсами Кыргызской Республики. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров КР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в соответствии со статьей 8 Водного кодекса Кыргызской Республики.

Необходимость установления границ главных бассейнов определяется тем, что согласно статьи 5 Водного кодекса, управление водными ресурсами должно осуществляться в пределах границ территории главного бассейна по гидрогеографическому принципу, относящихся к озеру Иссык-Куль и главным рекам Кыргызской Республики.

Управление водными ресурсами на бассейновом уровне позволит учитывать взаимосвязь всех видов водных ресурсов - поверхностных, подземных и возвратных вод в целях удовлетворения в водных ресурсах населения, отраслей промышленности, сельского хозяйства и сохранения экосистем с учетом воздействия на водные ресурсы глобальных климатических изменений.

Важно отметить, что на территории Кыргызской Республики имеется пять главных бассейнов: Таласский, Чуйский, Иссык-Куль-Таримский, Нарын-Сырдарьинский и Карадарья-Сырдарья- Амударьинский.


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URL: https://www.vb.kg/427349
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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