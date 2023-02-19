В горных районах Кыргызстана 19-22 февраля ожидаются сход снежных лавин, снежный накат. Об это сообщает Кыргызгидромет.

Ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат игололедные явления:

На автодороге Бишкек-Ош:

121-138 км (перевал Төө-Ашуу),

198-265 км (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бел),

356-358 км (перевал Көк-Бел).

На автодороге Суусамыр-Талас-Тараз:1-14 км (перевал Өтмөк).

На автодороге Ала-Бука-Каныш-Кыя: 58-113 км (перевал Чапчыма).

На автодороге Красная-Горка-Акташ: 0-4 км.

На автодороге Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 55-107 км.

На автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт: 292-305 км (перевал Долон, ущелье Кара-Үңкүр), 352-354 км (перевал Кызыл-Бел).

На автодороге Казарман-Актал-Чат: 42-44 км (участок Ийри-Суу), 60-94 км (перевал Кара-Гөө).

На автодороге Арал-Миң-Куш: 1-14 км.

На автодорога Ош-Сары-Таш-Эркештам: 160-179 км (перевал Талдык).

На автодороге Сары-Таш-Дароот-Коргон-Карамык: 98-136 км.

На автодорогах при проезделавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.