Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

В Бишкеке прошел показ двух фильмов о борьбе девушек за свою независимость

184  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне Международного дня образования и Международного дня женщин и девочек в науке, а также Международного женского дня 8 Марта в Национальном историческом музее прошел показ двух документальных фильмов. Это - фильм "Девочки, космос, равенство" режиссера Евгения Чистякова и продюсера Айзады Бекбалаевой. И фильм "Что принесет завтрашний день" режиссера Бет Мерфи. И тот и другой получили призы на международном фестивале документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно - Кыргызстан".

Идея показать эти две ленты вновь и одновременно не случайна. Они диаметрально противоположны по сюжету, но объединены общей мечтой каждой девочки, женщины на планете быть независимой в своих решениях и счастливой. Обе картины пробирают с первого кадра, поскольку в них нет фальши и наигранности, все просто и даже обыденно.

Фильм "Девочки, космос, равенство" очень символичен в борьбе женщин за равноправие. Героиня фильма Кызжибек Батырканова и ее подруги готовят к запуску наноспутник от Кыргызстана. И они так увлечены своей космической идеей, что у зрителей не остается сомнений, что благодаря их настойчивости и целеустремленности они запустят этот спутник. Но, думается, это даже не важно, достигнет их изобретение космических высот или нет. Важно другое, что они в своих желаниях, надеждах и уверенности в завтрашнем дне вышли, образно говоря, на независимую жизненную орбиту. Хотя, судя по фильму, эта группа девушек объединилась тоже не случайно. Похоже, каждая из них столкнулась с бесправием, унижением своего человеческого достоинства. Кызжибек вскользь упоминает, что были в ее жизни и преследования, и угрозы принудительного вступления в брак. Девушек объединила мечта о чем-то высоком и прекрасном в своей жизни. А космос, который они хотят покорить, и есть символ высокого и прекрасного.

Второй фильм "Что принесет завтрашний день" просто – жесть. В нем рассказывается о первой школе для девочек в афганской деревне всего лишь в сорока километрах от столицы Афганистана – Кабула. И, похоже, режиссер специально в первых кадрах показывает указатель на дороге, свидетельствующий о том, что насилие над девочками, женщинами творится даже не где-то в далеком кишлаке, а рядом со столицей. Ученицы и их учителя сталкиваются с тем, что значит быть женщиной в патриархальном жестоком обществе.

Основатель школы Разия Джан мужественно переносит угрозы со стороны талибов, семей своих воспитанниц, которые считают, что их дочерям не нужно образование, они рождены только для дома и мужа. Большинство из них предпочли бы выдать своих дочерей замуж. А девочки подростки каждый день живут в тревоге, что школа закроется, а вместе с ней погибнут и все их надежды на будущее. И они будут вынуждены жить в условиях, в которых родились, но из которых они стремятся вырваться благодаря школе, образованию.

Разия Джан всячески поддерживает стремление девочек к образованию, делает все возможное, чтобы школа продолжала работать. Проблемы этой деревни, женского образования раскрывают трудности, с которыми сталкивается современный Афганистан: непростую напряженность между глубоким консерватизмом и стремлением людей к свободе, развитию. Хотя со временем это патриархальное общество – деревенские старейшины и родители начинают все-таки осознавать важность образования для женщин. Но тем не менее угрозы, с которыми сталкиваются девочки – от принудительного замужества до нападения талибов все еще велики. И никто не знает, что принесет им завтрашний день.

"Выбрав для показа именно два этих фильма, мы хотим показать, как девочки –кыргызстанки достигают успехов, хотя и на их пути были разные барьеры к ним. Наши девчонки говорят, что они могут сделать спутник и делают его, что хотят полететь в космос, и при их целеустремленности полетят. Здорово, что у нас есть такие молодые лидеры, как героиня фильма Кызжибек", - сказала в интервью vb.kg перед началом показа глава Общественного объединения "Бир Дуйно-Кыргызстан" Толекан Исмаилова.

Но, по ее словам, есть и проблема – насколько на Кыргызстан могут повлиять внешние угрозы, например, ситуация в Афганистане. Власти Талибана, по сути, проводят сейчас там апартеид против женщин, которые уже даже не могут ходить одни по улицам.

"Имея такое окружение, нам надо быстро и динамично выстраивать тактику и стратегию, чтобы избежать его влияния. Тем более, что у нас еще остались системные проблемы. Много еще раздается патриархальных, радикальных голосов о том, что девочки должны сидеть только дома. И заглушить их можно только через образование молодежи. Мы поддерживаем международную инициативу ЮНЕСКО по проведению мероприятий, посвященных девочкам в науке. Хотим показать реальную ситуацию в Кыргызстане, что у нас в стране есть такие девчонки, которые покоряют мир. И девочки из нашего фильма "Девочки, космос, равенство" - пример для молодежи, да и для женщин тоже", - cказала vb.kg Толекан Исмаилова.

"Важно не только видеть проблемы других, и понимать, что они не чужие, не думать, что нас они не касаются. Мы должны помогать их решать, отвечать на вызовы и предупреждать их", - считает она.

Документальные фильмы, как всегда, вызывают дискуссию, обсуждение. А в зале, что отрадно, было очень много студенческой , просвещенной молодежи. И интересно было после просмотра услышать мнение не только девочек по проблеме равенства, но и мужчин. Но большой дискуссии не получилось. Уж слишком тяжелое впечатление оставил фильм "Что принесет завтрашний день". Он потряс своей просто жуткой правдой о бесправии женщин, начиная с детских лет, когда девочку могут выдать замуж за 70-летнего старика. Именно главную героиню фильма хотели выдать замуж за старца - отца второй молодой жены родного ее отца. И только благодаря ее сильному характеру и стремлению к знаниям девочке удалось избежать этой печальной участи. А вторую героиню-школьницу выдали все-таки замуж, и она бросила школу, хотя ей очень и очень хотелось учиться. Но девочка, женщина там могут разве что только пока мечтать о другой жизни.

Причем фильм снимался в 2016 году, когда не было еще такого гнета над женщинами, как сейчас. Конечно, такого беспредела, как в Афганистане, нет и уже не будет в Кыргызстане, хотя фактов насилия - физического, морального сколько угодно и у нас. Но только у нас против этого борется само государство, там, напротив, государство нарушает права афганок.

"Гендерное равенство должно присутствовать в отношениях мужчин и женщин не только в семьях, образовании, науке, а в жизни вообще. Есть такое понятие: равная оплата за труд равной ценности, - сказал vb.kg председатель ЦК горно-металлургического профсоюза КР, директор Центра исследования социально-трудовых отношений, кандидат философских наук Эльдар Таджибаев. - Но на практике примерно на тридцать процентов зарплата женщин ниже, чем зарплата мужчин одной и той же профессии. Таковы данные исследования. Поэтому мы выступаем за то, чтобы все работники имели равные права".

Акцент: Празднование Международного дня женщин и девочек в науке представляет собой возможность содействовать полному и равному доступу женщин и девочек к науке и участию в ней.

Гендерное равенство является глобальным приоритетом для ЮНЕСКО, и поддержка молодых девушек в образовании, в их стремлении к тому, чтобы их идеи были услышаны, являются рычагами развития и мира.

В настоящее время 80% (2,5 миллиона) афганских девочек и молодых женщин школьного возраста не посещают школу из-за решения де-факто властей отказать им в доступе к обучению в средних школах и университетах. С 2001 по 2021 год в Афганистане при поддержке международного сообщества, включая ЮНЕСКО, произошло десятикратное увеличение числа учащихся на всех уровнях образования: с примерно 1 млн до примерно 10 млн.

За этот период число девочек в начальной школе увеличилось почти с нуля до 2,5 млн. Участие женщин в высшем образовании Афганистана также увеличилось почти в 20 раз: с 5000 студентов до более чем 100000. Уровень грамотности среди женщин почти удвоился: с 17% женщин, умеющих читать и писать в 2001 году, до почти 30% женщин всех возрастных групп.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427354
Теги:
Афганистан, образование, права человека, школа, фильм, женщины, ЮНЕСКО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  