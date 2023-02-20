В Бишкеке прошел показ двух фильмов о борьбе девушек за свою независимость

Накануне Международного дня образования и Международного дня женщин и девочек в науке, а также Международного женского дня 8 Марта в Национальном историческом музее прошел показ двух документальных фильмов. Это - фильм "Девочки, космос, равенство" режиссера Евгения Чистякова и продюсера Айзады Бекбалаевой. И фильм "Что принесет завтрашний день" режиссера Бет Мерфи. И тот и другой получили призы на международном фестивале документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно - Кыргызстан".

Идея показать эти две ленты вновь и одновременно не случайна. Они диаметрально противоположны по сюжету, но объединены общей мечтой каждой девочки, женщины на планете быть независимой в своих решениях и счастливой. Обе картины пробирают с первого кадра, поскольку в них нет фальши и наигранности, все просто и даже обыденно.

Фильм "Девочки, космос, равенство" очень символичен в борьбе женщин за равноправие. Героиня фильма Кызжибек Батырканова и ее подруги готовят к запуску наноспутник от Кыргызстана. И они так увлечены своей космической идеей, что у зрителей не остается сомнений, что благодаря их настойчивости и целеустремленности они запустят этот спутник. Но, думается, это даже не важно, достигнет их изобретение космических высот или нет. Важно другое, что они в своих желаниях, надеждах и уверенности в завтрашнем дне вышли, образно говоря, на независимую жизненную орбиту. Хотя, судя по фильму, эта группа девушек объединилась тоже не случайно. Похоже, каждая из них столкнулась с бесправием, унижением своего человеческого достоинства. Кызжибек вскользь упоминает, что были в ее жизни и преследования, и угрозы принудительного вступления в брак. Девушек объединила мечта о чем-то высоком и прекрасном в своей жизни. А космос, который они хотят покорить, и есть символ высокого и прекрасного.

Второй фильм "Что принесет завтрашний день" просто – жесть. В нем рассказывается о первой школе для девочек в афганской деревне всего лишь в сорока километрах от столицы Афганистана – Кабула. И, похоже, режиссер специально в первых кадрах показывает указатель на дороге, свидетельствующий о том, что насилие над девочками, женщинами творится даже не где-то в далеком кишлаке, а рядом со столицей. Ученицы и их учителя сталкиваются с тем, что значит быть женщиной в патриархальном жестоком обществе.

Основатель школы Разия Джан мужественно переносит угрозы со стороны талибов, семей своих воспитанниц, которые считают, что их дочерям не нужно образование, они рождены только для дома и мужа. Большинство из них предпочли бы выдать своих дочерей замуж. А девочки подростки каждый день живут в тревоге, что школа закроется, а вместе с ней погибнут и все их надежды на будущее. И они будут вынуждены жить в условиях, в которых родились, но из которых они стремятся вырваться благодаря школе, образованию.

Разия Джан всячески поддерживает стремление девочек к образованию, делает все возможное, чтобы школа продолжала работать. Проблемы этой деревни, женского образования раскрывают трудности, с которыми сталкивается современный Афганистан: непростую напряженность между глубоким консерватизмом и стремлением людей к свободе, развитию. Хотя со временем это патриархальное общество – деревенские старейшины и родители начинают все-таки осознавать важность образования для женщин. Но тем не менее угрозы, с которыми сталкиваются девочки – от принудительного замужества до нападения талибов все еще велики. И никто не знает, что принесет им завтрашний день.

"Выбрав для показа именно два этих фильма, мы хотим показать, как девочки –кыргызстанки достигают успехов, хотя и на их пути были разные барьеры к ним. Наши девчонки говорят, что они могут сделать спутник и делают его, что хотят полететь в космос, и при их целеустремленности полетят. Здорово, что у нас есть такие молодые лидеры, как героиня фильма Кызжибек", - сказала в интервью vb.kg перед началом показа глава Общественного объединения "Бир Дуйно-Кыргызстан" Толекан Исмаилова.

Но, по ее словам, есть и проблема – насколько на Кыргызстан могут повлиять внешние угрозы, например, ситуация в Афганистане. Власти Талибана, по сути, проводят сейчас там апартеид против женщин, которые уже даже не могут ходить одни по улицам.

"Имея такое окружение, нам надо быстро и динамично выстраивать тактику и стратегию, чтобы избежать его влияния. Тем более, что у нас еще остались системные проблемы. Много еще раздается патриархальных, радикальных голосов о том, что девочки должны сидеть только дома. И заглушить их можно только через образование молодежи. Мы поддерживаем международную инициативу ЮНЕСКО по проведению мероприятий, посвященных девочкам в науке. Хотим показать реальную ситуацию в Кыргызстане, что у нас в стране есть такие девчонки, которые покоряют мир. И девочки из нашего фильма "Девочки, космос, равенство" - пример для молодежи, да и для женщин тоже", - cказала vb.kg Толекан Исмаилова.

"Важно не только видеть проблемы других, и понимать, что они не чужие, не думать, что нас они не касаются. Мы должны помогать их решать, отвечать на вызовы и предупреждать их", - считает она.

Документальные фильмы, как всегда, вызывают дискуссию, обсуждение. А в зале, что отрадно, было очень много студенческой , просвещенной молодежи. И интересно было после просмотра услышать мнение не только девочек по проблеме равенства, но и мужчин. Но большой дискуссии не получилось. Уж слишком тяжелое впечатление оставил фильм "Что принесет завтрашний день". Он потряс своей просто жуткой правдой о бесправии женщин, начиная с детских лет, когда девочку могут выдать замуж за 70-летнего старика. Именно главную героиню фильма хотели выдать замуж за старца - отца второй молодой жены родного ее отца. И только благодаря ее сильному характеру и стремлению к знаниям девочке удалось избежать этой печальной участи. А вторую героиню-школьницу выдали все-таки замуж, и она бросила школу, хотя ей очень и очень хотелось учиться. Но девочка, женщина там могут разве что только пока мечтать о другой жизни.

Причем фильм снимался в 2016 году, когда не было еще такого гнета над женщинами, как сейчас. Конечно, такого беспредела, как в Афганистане, нет и уже не будет в Кыргызстане, хотя фактов насилия - физического, морального сколько угодно и у нас. Но только у нас против этого борется само государство, там, напротив, государство нарушает права афганок.

"Гендерное равенство должно присутствовать в отношениях мужчин и женщин не только в семьях, образовании, науке, а в жизни вообще. Есть такое понятие: равная оплата за труд равной ценности, - сказал vb.kg председатель ЦК горно-металлургического профсоюза КР, директор Центра исследования социально-трудовых отношений, кандидат философских наук Эльдар Таджибаев. - Но на практике примерно на тридцать процентов зарплата женщин ниже, чем зарплата мужчин одной и той же профессии. Таковы данные исследования. Поэтому мы выступаем за то, чтобы все работники имели равные права".

Акцент: Празднование Международного дня женщин и девочек в науке представляет собой возможность содействовать полному и равному доступу женщин и девочек к науке и участию в ней.

Гендерное равенство является глобальным приоритетом для ЮНЕСКО, и поддержка молодых девушек в образовании, в их стремлении к тому, чтобы их идеи были услышаны, являются рычагами развития и мира.

В настоящее время 80% (2,5 миллиона) афганских девочек и молодых женщин школьного возраста не посещают школу из-за решения де-факто властей отказать им в доступе к обучению в средних школах и университетах. С 2001 по 2021 год в Афганистане при поддержке международного сообщества, включая ЮНЕСКО, произошло десятикратное увеличение числа учащихся на всех уровнях образования: с примерно 1 млн до примерно 10 млн.

За этот период число девочек в начальной школе увеличилось почти с нуля до 2,5 млн. Участие женщин в высшем образовании Афганистана также увеличилось почти в 20 раз: с 5000 студентов до более чем 100000. Уровень грамотности среди женщин почти удвоился: с 17% женщин, умеющих читать и писать в 2001 году, до почти 30% женщин всех возрастных групп.