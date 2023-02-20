В Таджикистане ликвидировали Независимый центр по защите прав человека

В Таджикистане прекращена деятельность Независимого центра по защите прав человека. Об этом на пресс-конференции 16 февраля сообщил заместитель министра юстиции Асадулло Хакимзода, передает "Азия-плюс".

Хакимзода пояснил, что во время проверки в деятельности Центра был выявлен ряд недостатков, в частности, организации вменяют несвоевременное представление уведомлений о финансовой отчетности. Другой сотрудник Минюста в комментарии "Азии-плюс" сказал, что одним из нарушений признано отсутствие филиалов и представительств Центра в регионах Таджикистана.

"Организация была республиканской, и одним из ее обязательств было открытие филиалов и представительств в регионах, которое не было выполнено. То есть, не сделав это, Независимый центр по защите прав человека вышел за рамки уставных полномочий, что и стало причиной прекращения его деятельности", - пояснил источник издания.

По словам замминистра юстиции, Центр был ликвидирован решением суда столичного района Исмоили Сомони от 26 января 2023 года.

Руководитель Центра Шоира Давлатова отказалась от комментариев, лишь отметив, что процесс ликвидации организации продолжается.

Независимый центр по защите прав человека открылся в 2010 году, был одной из немногих общественных организаций, куда граждане обращались за бесплатной юридической помощью. В частности, Центр занимался защитой прав тех, чьи дома попали под снос.