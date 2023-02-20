Пять жителей Джалал-Абадской области отреклись от экстремистской идеологии

По результатам проведенных профилактических мероприятий публично отречены от экстремистской идеологии граждане КР: Ю.А.К., 1972 г.р., Ч.Х.Т., 1974 г.р., М.Р.И., 1975 г.р., К.М.М., 1976 г.р. и П.С.А., 1994 г.р., уроженцы и жители города Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанные лица ранее были вовлечены в экстремистскую деятельность религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" и активно пропагандировали экстремистскую идеологию.

"Вышеуказанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО "Хизб ут-Тахрир" с заявлением о недопустимости функционирования данной организации на территории Кыргызстана", – говорится в сообщении ведомства.