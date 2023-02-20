Пресечено 3 факта незаконного провоза скота через госграницу

с 19 по 20 февраля 2023 г. пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли 3 факта незаконного провоза крупнорогатого и мелкорогатого скота через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19 февраля в местности Чон-Каражантак Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд задержал две автомашины Hyundai-Porter под управлением граждан Кыргызстана К.А., 1992 г.р., и Н.Д., 1991 г.р.

В ходе досмотра автомобилей пограничники обнаружили 7 быков и 4 головы мелкорогатого скота.

20 февраля в этой же местности пограничный наряд задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики А.А., 1988 г.р., в машине которого пограничники обнаружили 5 быков.

Водители пытались нелегально провезти живность из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.