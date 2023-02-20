Жапаров сказал Бакиеву, что о его возвращении не может быть и речи

На встрече действующего и бывших президентов КР Садыр Жапаров сказал Курманбеку Бакиеву, что речи о его возвращении в Кыргызстан и тем более о какой-либо амнистии или даже прощении без соответствующих юридических, судебных процедур даже не может быть. Об этом на своей странице в соцсети со ссылкой на источники сообщил политолог Аркадий Дубнов.

"Прошедшая в Дубае в пятницу встреча шести президентов Кыргызстана, нынешнего, Жапарова, и пяти предыдущих, Акаева, Бакиева, Отунбаевой, Атамбаева и Жээнбекова, необычайно взбудоражила публичное пространство республики.

Немудрено.

Надо понимать, что 30 с лишним лет независимого Кыргызстана обнаружили необычайную восприимчивость киргизов к несправедливости, значительную долю романтизма в их надеждах избрать раз и навсегда честную власть, которая приведёт их к демократии. Отсюда беспрецедентная политизированность всех слоев киргизского общества, в большинстве своём уповавшего в своих надеждах на каждого нового президента… Как правило, однако, наступало быстрое, пусть и в разной степени, но разочарование в них…

Поэтому главной претензией в большинстве откликов в Кыргызстане на встречу в Дубае звучало резкое неприятие возможности возвращения в страну второго президента страны Курманбека Бакиева, на котором приговор, пусть и заочный, на 24 года. В Кыргызстане не могут простить ему кровь, пролитую в апреле 2010-го. Скажу здесь, что и у меня к нему личные счёты, его брат Жаныш Бакиев - реальный убийца, на нем кровь моего друга, известного политика Медета Садыркулова, задушенного и сожженного.

13 марта 2009 года… я выступал свидетелем по делу об его убийстве.

Так вот, по сведениям, полученным из источников, близких к организации встречи в Дубае, о его возвращении и тем более о какой-либо амнистии или даже прощении без соответствующих юридических, судебных процедур даже не может быть и речи. Об этом Бакиеву было сказано президентом Жапаровым. Встреча бывших хозяев "Белого дома" продолжалась больше четырёх часов и была действительно эмоциональной.

Выяснилось, что Жапарову за несколько недель до Дубая удалось добиться определённой степени примирения между четвёртым и пятым президентами, Атамбаевым и Жээнбековым. Это сделало возможной саму встречу шестёрки.

Сам Жапаров, согласно нашим источникам, пытаясь показать, что он искренне настроен на достижение согласия, заявил, что не держит зла на Атамбаева, который в бытность свою президентом засадил в тюрьму нескольких его близких родственников.

Четвертый президент не был бы самим собой, если бы не дерзко шутил, мол, если бы не он, то Жапаров не стал бы шестым президентом…

Атамбаев, единственный из участников встречи, поделился сегодня коротко своими впечатлениями, успев заметить, что покинул ее "по-английски", не прощаясь. Это действительно так, причём сделал это по-своему изящно, сказав, что отойдет в туалет, после чего и вправду не вернулся…

Темперамент не отнимешь, что есть, то есть. Уважаю.))

Что касается президента Жапарова, то его участие во встрече вместе с коллегой по тандему, главой ГКНБ Ташиевым, очевидно, должно было показать, что они уверенно контролируют ситуацию в Кыргызстане, в том числе на внешнем периметре, достигая урегулирования отношений с соседями по региону.

Но кто знает, какие искушения ещё ожидают каждого из них на этом пути", - написал эксперт.