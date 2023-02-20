21 февраля в двух жилмассивах Бишкека не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 21 февраля будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения:

- Жилой массив "Мурас-Ордо" с 9:00 часов до 17:00 часов;

• Жилой массив "Калыс-Ордо" с 9:00 часов до 15:00 часов.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах "Мурас Ордо", "Калыс Ордо" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.