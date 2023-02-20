О возвращении Бакиева говорит только сам Атамбаев

Бывший президент Атамбаев через своих доверенных лиц выложил в интернет собственную интерпретацию нашумевшей встречи "эксов" в Дубае. Многих зацепила фраза "возвращение в страну Бакиевых и установление мира и согласия в Кыргызстане - это две большие разницы".

Важно обратить внимание на то, что ни один официальный и даже неофициальный источник не подтверждает информацию о том, что в Дубае говорилось о возвращении или прощении Бакиева. Но, что любопытно, этот тренд со вчерашнего вечера усиленно разгоняют в интернете сторонники Атамбаева и разного рода активисты, создающие искусственные сенсации.

Нездоровая активность началась сразу после того, как президент Садыр Жапаров выложил пост о встрече со всеми экс-руководителями Кыргызстана с целью "преодоления раскола между элитами и объединения народа".

Люди, владеющие информацией о данной встрече, только руками разводят, искренне не понимая, с чего Атамбаев взял, что Бакиева кто-то собирается возвращать в Кыргызстан? Тем более что он осужден к серьезным срокам по серьезным обвинениям. Приговоры, вынесенные в его отношении, как, например, в случае с Атамбаевым, не пересматривались и не отменялись.

Так что о возвращении Бакиева в страну, за исключением самого Атамбаева, никто ничего не говорил. И это очень похоже на высосанную из пальца дешевую сенсацию. Но отработана она была по знакомой технологии распространения фейков. Сначала дезинформации была вброшена в соцсети, а затем публичная личность ее актуализировала, просто отреагировав на фейк.

Кстати, Атамбаев так и не рассказал, кто собирался возвращать Бакиева? Все вместе или от него просили отдельного согласия?

Точнее нужно быть в формулировках, тем более политику такого калибра. Подмена понятий заключается в деталях и их интерпретации. В конце концов есть большая разница между предложением - "простить друг друга и сплотить Кыргызстан", с фривольной интерпретацией - "простить и вернуть Бакиева".

Важно, что, кроме Атамбаева,другим участникам встречи в Дубае ничего подобного не послушалось и не привиделось. Иначе они об этом уже рассказали бы.

Напомним, ранее президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети сообщил о встрече со всеми бывшими президентами Кыргызстана.

По словам его пресс-секретаря Эрбола Султанбаева, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков.