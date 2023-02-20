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Завтра в Свердловском районе буден проведен День донора

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- Нина Ничипорова
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Завтра, 21 февраля, с 9.00 до 14.00 часов в зале заседаний администрации Свердловского района будет проведен День донора крови. Но жители и других районов столицы могут безвозмездно сдать в этот день здесь кровь.

Вообще-то День донора в Кыргызстане отмечается в последнее воскресенье сентября. Чтобы вернуть прежние объемы сдачи крови и даже увеличить их, постановлением правительства Кыргызской Республики от 15 октября 1997 года был введен День донора крови. А в феврале 1996 года был учрежден нагрудный знак почетного донора республики, которым ежегодно к этому дню награждаются доноры Кыргызстана.

В последние годы донорство крови в Кыргызстане переживает значительный спад по нескольким причинам, в том числе из-за слабой пропаганды донорства крови. Был период, когда люди боялись заразиться ВИЧ/СПИДом. Если в 1985 году число доноров составляло более 178 тысяч человек, то сейчас их раза в четыре меньше. А потребность в крови была, есть и будет всегда. Только в Бишкеке для пострадавших на кыргызско-таджикской границе собрали более 80 литров крови. А все искусственные заменители крови, известные на настоящее время, дороги и не способны полностью заменить все компоненты и воспроизвести все функции крови в организме.

Как сообщили vb.kg в отделе комплектования донорских кадров Республиканского центра крови, донором может стать любой человек в возрасте 18-60 лет, весом больше 50 килограммов и здоровый физически и психически. Даже иностранные граждане могут сдать кровь, но только в том случае, если прожили на территории страны более шести месяцев. О чем должны представить справку, подтверждающую это.

Вся донорская кровь проходит тщательную проверку. Ее отправляют на анализ на инфекции, связанные с заражением через донорскую кровь и ее продукты: бруцеллез, гепатиты В и С, сифилис и другие. И, как заверили vb.kg в Центре крови, они обеспечивают полную безопасность при сдаче крови, риск чем-то заразиться исключен. Все изделия одноразовые. Кровь заготавливается в специальные одноразовые мешки для сбора и хранения донорской крови, которые вскрывают непосредственно перед донором.

Как рассказали vb.kg в центре, сам процесс сдачи тоже безопасен для организма. Он не наносит ему вреда. Донорство даже полезно, потому что благодаря этому обновляются клетки крови. Еще один факт: при кровопотере, например, в результате аварий, выживаемость доноров выше, потому что у них компенсаторная функция хорошо работает, и клетки крови быстро восстанавливаются.

За один раз у донора забирается 450 граммов, еще 20 граммов - для проведения анализов.

За двое суток до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За день следует исключить жирные, острые, копченые, молочные продукты, яйца, масло, соусы, кофе. Если у потенциального донора была легкая операция, например,аппендэктомия, то он может сдать кровь только через шесть месяцев после нее.

К абсолютным противопоказаниям относится наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты А, В, C, D, туберкулез, болезни крови, онкология, бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, гипертоническая болезнь II, III стадий, коронарная болезнь сердца и другие.

Кровь донора обследуется на фермент печени АлТ и на следующие инфекционные заболевания: бруцеллез, гепатиты В и С, сифилис, СПИД, малярия. У доноров определяется показатель гемоглобина, группа крови и резус фактор. Так что донорство дает еще один плюс самому донору, поскольку точнее кровь на эти показатели, причем бесплатно, не сдашь нигде. При себе, как напомнили в центре, надо иметь удостоверение личности.

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URL: https://www.vb.kg/427377
Теги:
гепатит, Свердловский район, сдача крови, хронические болезни, конфликт, Бишкек, врачи
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