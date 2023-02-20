"Жапаров и Атамбаев чем-то похожи с точки зрения политической биографии"

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева посадил не лично нынешний президент Садыр Жапаров, а Сооронбай Жээнбеков, но уже при нынешнем президенте его не выпускали, думаю, из-за его политической активности. Об этом в интервью ютуб-каналу "ГИПЕРБОРЕЙ" заявил казахстанский политолог Досым Сатпаев.

По его словам, Атамбаева освободили только после того, как Садыр Жапаров провел президентские и парламентские выборы, а затем и конституционную реформу в стране.

"Садыр Жапаров и Алмазбек Атамбаев чем-то похожи с точки зрения политической биографии. Потому что в 2010 году Бакиев посадил Атамбаева и потом его освободили участники революции. Позже он стал президентом. В 2020 году произошло тоже самое с Садыром Жапаровым. Последний, как я уже говорил, внес изменения в Конституцию и вернул президентское правление, и в этот сложный период Атамбаев был на время устранен", – заявил политолог.