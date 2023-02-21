В Фейсбуке и Инстаграме появится возможность купить синюю галочку

Корпорация Meta начнет тестировать функцию платной верификации в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на The Verge.

"На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified - услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синюю галочку и дополнительную защиту от учетных записей, выдающих себя за вас, а также прямой доступ к службе поддержки", - написал Цукерберг в Инстаграме.

Платная верификация будет доступна только для пользователей Фейсбука и Инстаграма старше 18 лет. Она будет стоить 11,99 доллара в месяц при покупке на сайте и 14,99 в месяц при покупке через мобильное приложение. На этой неделе новую функцию запустят в Австралии и Новой Зеландии, а скоро - и в других странах, пообещал Цукерберг.

СМИ обратили внимание, что Meta Verified похожа на платную верификацию, которая появилась в Твиттере в ноябре 2022 года, после того как соцсеть купил IT-предприниматель Илон Маск. Тогда Twitter предложил платить за синие галочки по восемь долларов в месяц, но быстро остановил их продажу, так как их стали скупать фейковые аккаунты. В декабре функция была перезапущена.

The Verge пишет, что подход Meta к платной верификации, на первый взгляд, выглядит более серьезным, чем у Twitter, так как Meta будет просить у пользователей документы для платного подтверждения их аккаунта (в Твиттере для этого нужен номер телефона) и обещает дополнительные меры защиты от фейковых аккаунтов. Однако пока непонятно, что это за меры, отмечает The Verge.