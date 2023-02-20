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Исторические перипетии Кыргызстана

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- Азиз Осмонов
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В ЖК КР внесен законопроект "О реабилитации лиц, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в период 1918-1953 годов". Проще говоря, басмачей. Однако перечень тех, кого можно внести в указанный список, весьма велик. Вот только вместе с действительно невиновными, будут обелены и те, по ком действительно плакала тюрьма.

В прошлый четверг, 16 февраля, в Бишкеке состоялась премьера документального фильма "Чалбасы кыргыздар. Эсимде". В анонсе говорилось следующее: "Представители исследовательской площадки "Эсимде" сообщили, что картина расскажет о кыргызах, репрессированных в 30-е годы XX века, и их ссылке на Украину. В этот фильм вошли рассказы очевидцев о ссылке и трагических годах на чужбине, фотографии, рассказы потомков ссыльных, материалы из архивных источников. В начале 30-х годов 20 века кулаков из Центральной Азии ссылали в Украину на десять лет. В фильме герои расскажут о своей судьбе", - рассказали в "Эсимде".

Презентация прошла в гостинице Novotel. В фойе до начала стали собираться герои фильма, и его создатели – бывшая руководитель Национального института стратегических исследований (НИСИ) при президенте КР Эльмира Ногойбаева, гендиректор телекомпании НТС Миржан Балыбаев, бывшая вице-премьер-министр Мира Джангарачева. Немногим позже подошел бывший глава госкомиссии по делам религий, бывший губернатор Иссык-Кульской области и член временного правительства 2010-2011 годов Эмил Каптагаев и другие. Всего около 200-250 человек. Было немало сотрудников фонда и.о.президента переходного периода 2010-2011 годов Розы Отунбаевой, сотрудников "Азаттыка". Были представители посольства Украины, а также одной из юго-восточных стран Азии.

Хронометраж фильма - около 55 минут. Снимался силами фонда "Эсимде". Съемки проходили в нескольких регионах Кыргызстана, в Херсонской области Украины. В них также участвовал и руководитель украинского фонда "Берегиня" Володимир Нарозя. В кадре была и Джангарачева, чей отец Кемель родился на Украине, как сын ссыльного.

В самой картине нет прямого обвинения России. Зато было много обид в отношении Советского Союза. Мол, тоталитарное государство и злодей Сталин. Шла подмена некоторых исторических событий. Отдельной гранью выделили помощь украинцев сосланным кыргызам, как и украинцам от кыргызов в период массовых репрессий.

В завершении хочется вернуться к упомянутому законопроекту. За его продвижением стоят "Фонд Сороса" и другие. Одно из положений данного законопроекта подразумевает рассекречивание архивов НКВД/КГБ. Противники законопроекта уже назвали его попыткой реабилитации басмачей, которые были активны не только до конца 1930-х годов, но и в годы Великой Отечественной Войны пытались вести подрывную деятельность в Средней Азии. Картиной прозападные структуры пытаются обелить всех, включая и отъявленных головорезов, чтобы их потомки, которые могут находиться у власти сегодня, намерены сделать их героями и борцами за независимость. Поэтому, стоит ждать появления данной картины в эфире "независимых" СМИ. Скорее всего, последует искусственно раздутый общественный резонанс, после чего басмачей, как невинных политических жертв, реабилитируют.

А вот с архивами сложно. Кыргызстан – страна небольшая, где легко найти своего родича или земляка. А кодекс поведения не поощряет "стукачество" или нанесение вреда своему. Снятие грифа секретности может вызывать разлады между целыми кланами, дескать, твой дед-прадед донес на моего. Поэтому, этот момент постараются как-то обойти.


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URL: https://www.vb.kg/427388
Теги:
НПО, США, Украина, Кыргызстан, история
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