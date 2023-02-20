Аскар Акаев опроверг слова Атамбаева про уход по-английски

Бывший президент Аскар Акаев дал новый комментарий "Азаттыку" по поводу встречи бывших и действующего президентов в Дубае. В частности, он опроверг слова Алмазбека Атамбаева, который ранее заявил, что ушел раньше всех со встречи, ни с кем не прощаясь.

"Ответственно заявляю, что все сидели до конца и все поддержали инициативу Садыра Жапарова. Все президенты, в том числе и сам Атамбаев. Все высказали поддержку инициативе Садыра Жапарова прекратить разногласия в стране. Все обеими руками поддержали идею, что Кыргызстану сегодня необходимы единство и стабильность. И все выразили готовность приложить максимум усилий для построения светлого будущего народа", - сказал Акаев.

Также первый президент КР добавил, что на этой встрече не поднимался вопрос о возвращении Курманбека Бакиева в Кыргызстан.

"Садыр Жапаров дал ясно понять, что цель встречи - не решать наши проблемы. Каждый за свои деяния будет отвечать по закону. Президент просто призвал всех к единству. Думаю, в этом случае президент свою миссию выполнил хорошо", - отметил он.