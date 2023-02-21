Академик Эркебаев: В КР будут отмечать День родного языка целый месяц

"Международный день родного языка, который отмечается сегодня, 21 февраля, во всем мире, проводится, чтобы разные народности не забывали свои культуру, традиции и развивали родной язык. В многонациональном Кыргызстане придается большое значение роли родного языка, поэтому мы решили посвятить ему целый месяц, - заявил нашему изданию vb.kg председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаев. – Большим праздничным концертом в центре "Сейтек" мы открыли месячник родного языка".

В большом зале "Сейтека", как говорится, яблоку негде было упасть, и чувствовалась какая-то особая атмосфера спокойствия, теплоты, торжественности. В зале был представлен, можно сказать, в миниатюре весь многоголосый, многонациональный Кыргызстан. На открытие месячника родного языка пришли представители всех диаспор, входящих в состав Ассамблеи народа Кыргызстана, министерств, Национальной комиссии по государственному языку, студенты и все те, кому близка тема языка и культурного многообразия.

"Мы хотим показать дружбу народов, живущих вместе в Кыргызстане. В концерте принимают участие заслуженные и народные артисты страны разных национальностей, а также танцевальные ансамбли центра "Сейтек", которые исполнят танцы народов нашей страны. Думаю, это мероприятие станет большим шагом по распространению и популяризации родных языков, еще более укрепит солидарность между всеми нами",- сказала перед началом концерта и.о. директора центра "Сейтек" Ира Балтабаева.

"Праздник, проходящий под эгидой ЮНЕСКО, отмечается ежегодно 21 февраля с 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Язык каждому дорог. В нашей стране тот, кто хочет говорить на своем языке, может говорить на нем свободно. Никаких запретов нет. Более того, есть школы, в которых преподавание ведется на узбекском и таджикском языках. А в Узбекистане и Таджикистане, где живут наши земляки, есть школы с кыргызским языком обучения. Некоторые диаспоры выпускают свои газеты и журналы. Передачи о культуре, истории, литературе постоянно ведутся на родном языке всех народов нашей страны на радио "Достук". Программы создаются в тесном сотрудничестве с диаспорами, а также с Ассамблеей народа Кыргызстана. Что, конечно же, содействует развитию и укреплению дружеских отношений между всеми нами", - отметила в интервью vb.kg Зухра Шидакова, председатель общественного объединения Международной ассоциации карачаевцев "Ата Джурт".

По ее словам, народы должны из поколения в поколение передавать свои родные языки насколько это возможно, чтобы они не исчезали. Когда исчезает язык, исчезает культура целого народа, которая создавалась веками. "Мы познаем друг друга и перенимаем все доброе через общение. Посмотрите, сколько в зале собралось людей разных национальностей, которых сплотил Кыргызстан", - добавила Зухра Шидакова, заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызстана.

Специально для концерта, приуроченного к Международному дню родного языка, были подготовлены номера с национальными танцами и песнями разных народов. Творческие коллективы центра "Сейтек" - народные образцовые ансамбли танца "Шаттык", "Улыбка", хореографические ансамбли "Ариетт", "Каухар", народный образцовый фольклорно-этнографический ансамбль "Байчечекей" и другие блеснули своим исполнением и на этот раз.

Концерт в "Сейтеке" стал праздником дружбы, единения и солидарности всех народов нашей страны. Впереди еще много совместных мероприятий на общественных и политических площадках и не только в течение месяца родного языка, а вообще на все времена.

В Национальной стратегии развития Кыргызстана господдержка и защита культуры и языков народов страны отнесена к числу основных принципов государственной национальной политики.

Кстати

Во всём мире люди говорят на более чем на 7000 языках. И на 23 из них по итогам 2021 года говорит более половины населения нашей планеты, а около 40 процентов языков в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, потому что на них говорят менее 1000 человек. У разных стран, культур и этнических групп есть свои языки, которые они используют для общения в своем районе или регионе. Но глобализация делает своё дело, ставя под вопрос будущее существование многих прекрасных языков. Точное количество людей, говорящих на том или ином языке, трудно измерить. Но, по данным нескольких официальных источников, больше всего земляне говорят на английском, китайском, хинди, испанском, арабском, французском, русском, португальском языках.