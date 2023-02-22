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Сватовство с огнестрелом

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия.

Как следует из материалов дела, 7 августа 2022 года на летней площадке одного из кафе проходило радостное мероприятие – сватовство. Присутствовало много народу – родственники со стороны жениха и со стороны невесты и приглашенные гости. В разгар торжества случилась стычка между двумя сторонами. Кое-кто из родственников жениха, как оказалось, питал давние неприязненные отношения кое к кому из родственников невесты. На этой почве и поругались.

Чтобы избежать нарастания конфликта, родственники жениха - братья А.Р. и А.С. сели в машину и уехали подальше от кафе. Обиженные родственники невесты решили все-таки выяснить отношения и поехали за ними. Догнали. С.А. вышел из своего "Лексуса" и направился к машине оппонентов. Оттуда вылезли двое и набросились на мужчину, свалили его на землю и запинывали.

Брат А.С., увидев, что происходит, тоже вышел из "Лексуса", но с пистолетом в руках. Сначала предупредительно выстрелил в воздух, потом направил оружие на будущую родню.

Будущая родня в долгу не осталась. Один гость со стороны невесты достал ружье, а другой запрыгнул в машину и на полной скорости попытался наехать на Р.А., пугающего его пистолетом. В довершение зажатый между двумя автомобилями А.Р. получил еще и огнестрельное ранение бедра.

А вылечившись, предстал перед судом по обвинению в незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 267 УК КР).

По решению суда А.Р. приговорен к штрафу в размере 1500 расчетных показателей (150 000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/427391
Теги:
оружие, суд, Бишкек
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