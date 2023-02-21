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Кыргызстанцы с наградами вернулись с международной ярмарки ремесел в Индии

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- Нина Ничипорова
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В городе Фаридабаде, штате Харьяна, завершилась самая крупная в мире международная ярмарка традиционных ремесел "Сураджкунд Мела", в которой принимали участие и наши мастера. Об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

В этом году партнерами мероприятия выступили страны ШОС, а тематическими штатами были отобраны северо-восточные штаты Индии - Ассам, Аруначал-Прадеш, Манипур, Мизорам, Мегхалая, Нагаланд, Сикким и Трипура.

Кыргызстан представляли 34 человека, в том числе ремесленники и творческие коллективы "Ак-Шоола", "Даткайым" и "Кыз-Кербез" из разных уголков страны. Кыргызстанцы презентовали отечественную продукцию, показали национальные танцы и народные инструменты, представили традиционную одежду и сувениры.

"Кыргызские павильоны на фестивале собирали большое количество посетителей и пользовались огромной популярностью, вызывая интерес и восторг экологически чистой агропродукцией, многообразием и колоритом ремесленных изделий и национальной одежды", - сказали в МИД.

На торжественном закрытии кыргызские артисты были отмечены специальной наградой фестиваля "Сураджкунд Мела" за участие в парадном контингенте стран.

"Суражкунд-Мела" – стилизованная ярмарка разнообразных изделий ремесленников из индийских штатов и зарубежных стран. Фестиваль-ярмарка проводится ежегодно с1981 года и собирает тысячи участников и является самой крупной ярмаркой ремесленных изделий в мире.


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URL: https://www.vb.kg/427401
Теги:
Индия, национальная одежда, танцы, фестиваль, ярмарка, Кыргызстан, продукты, в мире, ШОС
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