На Иссык-Куле у местного жителя обнаружены незаконно спиленные ели

Во время рейда в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области сотрудниками туристско-экологической милиции было обнаружено в доме 41-летнего жителя села Кайырма-Арык У.Ж. 19 штук спиленных тянь-шанских елей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, хозяин дома, где идет строительство жилого помещения, не смог предоставить разрешительные документы на вырубку деревьев.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации отдела внутренних дел Ак-Суйского района. Для установления материального ущерба соответствующие материалы переданы в межрегиональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

По результатам заключения экспертизы будет дана юридическая оценка.