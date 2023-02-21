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На Иссык-Куле у местного жителя обнаружены незаконно спиленные ели

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- Назгуль Абдыразакова
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Во время рейда в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области сотрудниками туристско-экологической милиции было обнаружено в доме 41-летнего жителя села Кайырма-Арык У.Ж. 19 штук спиленных тянь-шанских елей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, хозяин дома, где идет строительство жилого помещения, не смог предоставить разрешительные документы на вырубку деревьев.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации отдела внутренних дел Ак-Суйского района. Для установления материального ущерба соответствующие материалы переданы в межрегиональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

По результатам заключения экспертизы будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/427403
Теги:
Иссык-Кульская область, вырубка деревьев, милиция
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