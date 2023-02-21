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В Бишкеке пройдет неделя экологического кино

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- Назгуль Абдыразакова
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Программный офис ОБСЕ в Бишкеке совместно с общественным объединением "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику" объявляют о неделе экологического кино с 27 февраля по 7 марта в кинотеатре Синематика Дордой Плаза 2, Зал №3. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Список фильмов:

• 27 февраля – кыргызский фильм "Шамбала" по повести Чингиза Айтматова "Белый пароход", режиссер Артык Айталиевич Суюндуков;

• 28 февраля – Фильм французского фотографа, репортера и эколога Яна Артюс-Бертрана "Наследие";

• 1 марта – Фильм французского фотографа, репортера и эколога Яна Артюс-Бертрана "Дом";

• 6 марта – Документальный фильм "Медовый край"; снят македонскими режиссерами Тамарой Котевски и Любомиром Стефановым, номинирован на "Оскар" в международных категориях "Лучший фильм" и "Лучший документальный фильм".

• 7 марта – кыргызский фильм "Озеро" режиссера Эмиля Атагельдиева, который был отобран в официальную конкурсную программу Британского независимого кинофестиваля 2021.

Показ фильмов будет проходить с 18:30 по 20:30. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/427405
Теги:
экология, Бишкек, фильм
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