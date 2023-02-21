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Садыр Жапаров рассказал, о чем говорил с бывшими президентами

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Глава государства в интервью госагентству "Кабар" заявил, что действительно никого из пяти бывших руководителей не предупреждал, что собирает всех бывших президентов. Сказал, что в ином случае некоторые бы не приехали.

Жапаров сообщил, что перед встречей в Дубае в Бишкеке за один стол усадили Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. Президент утверждает, что их помирили.

"Они помирились и простили друг друга. После этого состоялась встреча со всеми. С каждым говорили отдельно, заранее никого не предупреждали, это правда. Если сказали бы об общей встрече, некоторые бы не пришли. Но утаить в Кыргызстане что-то невозможно, в стране все открыто. Были бывшие главы стран, которые узнали об этом. Несмотря на это, пришли все", - рассказал Жапаров.

Президент рассказал, о чем говорил во вступительной речи.

"Хочу вам кое-что сказать. У кыргызских политиков есть привычка распространять ложные сведения. К сожалению, народ верит таким сплетням. Обо мне вот неверно говорят в течение 13 лет: что я получил деньги от Бакиева для совершения революции, что получил от Сооронбая Жээнбекова 10 миллионов долларов на выборы, что я зависим от них. Мы сейчас находимся на священной земле, где ступала нога пророка", - сказал он.

Также Жапаров попросил предшественников подтвердить перед Богом, если у кого-то взял хоть тыйын.

"Конечно, они опровергли. Короче говоря, я сказал им, что не имею перед ними ни долгов, ни обязательств", - продолжил глава страны.

Жапаров отметил, что никто из бывших глав государств не причастен к тому, что он стал президентом. В интервью он рассказал о дальнейших своих словах на встрече.

"У меня есть обязательства только перед Богом и народом. Меня поддержали, привели к власти. Поэтому будьте далеки от подозрительных мыслей, что я кому-то из вас обязан. Причина нашей встречи - установление согласия и единства. Сложно объединять всех, если среди лидеров раскол. Поэтому призовите сторонников к согласию. Честно говоря, я не нуждаюсь в поддержке ваших сторонников, потому что поддержки 80 процентов моих избирателей хватит до конца президентского срока. Однако остальные 20 процентов населения делятся на пять-шесть групп, на "баланчаевых и тукунчоевых". Давайте будем все кыргызстанцами! В прошлом году в экономике были хорошие сдвиги. Сами видите, какая сейчас обстановка в мире, а Кыргызстан только поднимается на ноги. В этом году будет еще больше положительных моментов в экономике, а в следующем - в пять раз больше. Мы начали проекты века - строительство железной дороги и ГЭС - и должны их реализовать. Тогда у Кыргызстана будет большое будущее. Даст Бог, станем сильной страной", - сказал "эксам" Жапаров.

Далее, по словам президента, его речь продолжил Аскар Акаев и другие по старшинству. Президент заверил, что его инициативу "прийти к согласию и объединиться в один кулак" поддержали все. Встреча продолжалась четыре часа, после чего все разошлись.

18 февраля Садыр Жапаров заявил, что собрал за одним столом всех бывших глав государства: Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розу Отунбаеву, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. По его словам, они высказали обиды, признали ошибки и простили друг друга. Президент подчеркнул, что встреча была организована по его инициативе "ради будущего народа". Позже сторонники Атамбаева сообщили, что она прошла в Дубае.

Источник: sputnik.kg


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URL: https://www.vb.kg/427409
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, президент
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