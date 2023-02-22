В Оше выявили аптеки, торгующих нелегальными препаратами

В рамках поступившей оперативной информации сотрудниками СБНОН МВД КР в городе Ош установлены три аптеки, сотрудницы которых продавали населению лекарства, содержащие сильнодействющие вещества без рецепта.

Все три факта были зарегистрированы в ЖУИ УВД г. Ош.

Кроме того было установлено что аптека, расположенная в районе центрального рынка не имеет лицензии на продажу этих лекарств. Препараты в целях личной выгоды закупались в соседней аптеке.

Сотрудницы аптек: гражданка А.А., 1991 г.р и гражданка К.М., 1987 г.р. были задержаны и доставлены в следственную службу. Всего было изъято 94 капсулы, 82 флакона лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества.

Напомним, что ранее по инициативе Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было проведено совещание с участием руководителей фармацевтических компаний о недопущении безрецептурной продажи лекарств, содержащих сильнодействющие вещества, населению.

Употребление различных лекарств без назначения врача наносит непоправимый вред здоровью!