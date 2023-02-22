В КР хотят обязать владельцев общественных мест создавать зоны для курения

Группа депутатов Жогорку Кенеша выносит на общественное обсуждение законопроект, обязывающий владельцев общественных мест независимо от форм собственности выделять специальные помещения для курения.

Инициаторы законопроекта - депутаты Улугбек Ормонов, Бактыбек Сыдыков, Эльмурза Сатыбалдиев, Акылбек Тумонбаев.

Согласно законопроекту, для сохранения здоровья граждан от вредного воздействия табака всем руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности надо будет выделять специальные помещения для курения и оборудовать их в соответствии с санитарно-гигиеническими, пожарными нормами.

Помимо этого, законопроект предлагает ввести ответственность для родителей, усыновителей или опекунов, которые разрешают подросткам в возрасте до 14 лет торговать табачными изделиями, электронными сигаретами. Вместо того, чтобы учиться, дети торгуют сигаретами на крупных рынках, в павильонах, комках.

В Кодексе КР о правонарушениях предусмотрена ответственность за реализацию табачных изделий детям. Но в нем не говорится об ответственности взрослых, которые разрешают и даже поощряют детей до 14 лет продавать изделия из табака. Поэтому предлагается ввести в Кодекс о правонарушениях статью о наказании за такое правонарушение. Предлагается предусмотреть в Кодексе КР о правонарушениях ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тысячи сомов), на юридических лиц – 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов).

Субъекты частной формы собственности будут изготавливать указатели с обозначением мест для курения за счет собственных средств.