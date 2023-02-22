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ОАО "Ошэлектро" использовало гарантийные платежи не по назначению

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- Бермет Таалайбекова
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Должностные лица ОАО "Ошэлектро" злоупотребляя полномочиями, потратили гарантийные платежи в сумме 21 млн. 972 тыс. 120 сомов в личных интересах указанного открытого акционерного общества с причинением особо крупного ущерба правам и законным интересам предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в 2018-2022 годах из денежных средств в сумме 28 млн 291 тыс. 746 сомов, поступивших от поставщиков в качестве гарантийного обеспечения конкурсных заявок (ГОКЗ) и гарантийного обеспечения исполнения договоров (ГОИД), в течение 2022 года использовали 21 млн. 972 тыс. 120 сомов для выплаты заработной платы работникам ОАО и погашения налоговой и иной задолженности предприятия, несмотря на то, что на указанные выплаты были предусмотрены другие источники финансирования.

По данному факту прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 245 УК КР и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/427429
Теги:
Генеральная прокуратура, Ошэлектро, деньги, ущерб
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