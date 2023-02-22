В Бишкеке проходит встреча по предупреждению религиозных конфликтов

Сегодня, 22 февраля, Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий проводит координационную встречу с участием представителей международных, религиозных и неправительственных организаций, осуществляющих проектную деятельность в религиозной сфере, по ознакомлению с планом работы Центра на 2023 год и обсуждению тем исследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основным направлением координационной встречи является проведение совместного мероприятия в целях реализации Концепции государственной политики Кыргызстана в религиозной сфере на 2021-2026 годы направленного на предупреждение конфликтов в религиозной сфере и эффективное решение проблем.