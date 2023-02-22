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В городах Кыргызстана пройдут масленичные гуляния

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке и ряде других городов Кыргызстана 24-26 февраля организациями соотечественников проводятся празднования Масленицы, сообщает посольство России в КР.

По данным организаторов, приглашаются все желающие.

Масленица – восточно-славянский традиционный праздник, отражающий вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Масленица издревле знаменовала собой встречу двух сезонов, зимы и весны, бегство холодов и пробуждение природы. В народе хранится поверье: для того, чтобы в семье царили любовь и взаимопонимание, а с соседями мир, нужно хорошо отдохнуть в эти дни.

24 февраля (пятница)

г.Талас – в 12.00, ул.Фрунзе, 295, музыкальная школа им.А.Огонбаева.

25 февраля (суббота)

г.Кара-Балта – в 11.00, ул. Ленина, д.2 (центральная площадь у ДК им.В.И.Ленина).

г.Таш-Кумыр – в 12.00, площадь возле Дворца культуры.

26 февраля (воскресенье)

г.Бишкек – 10.00-18.00 (начало концерта в 12.30) по адресу: ул.Тыныстанова, 122, у здания Русского театра драмы им.Ч.Айтматова.

г.Ош – в 12.00, ул.Ленина, д.298 (у здания Ассамблеи народа Кыргызстана).

г.Кант – в 11.00, ул.Абдраимова, 74, центральная площадь, напротив акимиата.

г.Каракол – в 12.00, центральная городская площадь им.Ч.Айтматова.

с.Ленинское – в 10.00, площадь (возле Храма им.Рождества Пресвятой Богородицы)

с.Панфиловское – в 11.00, площадь им.А.Осмонова.


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Теги:
посольство, праздник, Россия, соотечественники, театр, Бишкек
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